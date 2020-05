Kvůli jednomu nakaženému muži opět zavřely bary v Soulu. Jižní Koreu straší druhá vlna koronaviru

SOUL/PRAHA Jihokorejský Soul opět uzavřel bary. Po uvolnění restriktivních opatření se obyvatelé hlavního města šli veselit do podniků žijících nočním životem. Mezi nimi byl i jeden nakažený muž. Vláda tak hledá stovky lidí, kteří s ním mohli přijít do kontaktu.

Běžte ven, užijte si svobody, řekla koncem dubna jihokorejská vláda svým občanům a oznámila začátek „nového každodenního života s covid-19“. Doporučila však lidem, aby byli na pozoru a veselí nepřeháněli. Pokud by se objevily jen náznaky, že se koronavir do země vrátil ve větší míře, vláda by okamžitě znovu zavedla restriktivní opatření.



„Ještě nejsme ve stádiu, abychom si mohli všichni oddechnout,“ uvedl pro média premiér Čung Sje-kjun. Na návrat některých starých pravidel nemuseli Jihokorejci čekat dlouho. V sobotu nařídil starosta hlavního města Soulu uzavření všech barů a nočních klubů na dobu neurčitou. Během jednoho večera se totiž v zábavní čtvrti Gangnam nakazilo koronavirem kolem padesáti lidí. V zemi je přitom již několik týdnů běžné, že úřady denně oznámí maximálně osm nových pacientů.

Podle deníku The Wall Street Journal mají všechny nové případy v Soulu společného jmenovatele – devětadvacetiletého muže, který během jednoho večera navštívil pět barů a nočních klubů. Minulou středu byl podroben testům na covid-19 a ty vyšly pozitivně. Vláda tak pátrá po přibližně 5500 lidech, kteří byli v osudný večer v podnicích, jež muž navštívil. A je tedy možné, že počet nakažených ještě vzroste.

Další vlna přijít musela

S druhou vlnou nákazy však svým způsobem jihokorejské úřady počítaly. Vzhledem k tomu, že stále neexistuje vakcína na covid-19, bylo jasné, že uvolnění restriktivních opatření nové případy přinese. Pro vládu tak bylo důležité, aby k uvolnění došlo pomalu a nákaza nepropukla v takové míře jako v únoru letošního roku.

„Druhá vlna je prakticky nevyhnutelná,“ uvedl pro deník The New York Times epidemiolog z jihokorejského vládního Centra pro řízení katastrof Son Joung-rae. „Nadále provádíme konstantní monitoring a screening napříč populací, abychom předešli rozsáhlé nákaze čítající stovky až tisíce nově nakažených,“ dodal s nadějí, že se podaří počet nových případů udržet kolem dvaceti denně.

Jižní Korea k úterku zaznamenala méně než 11 tisíc případů a v zemi zemřelo pouhých 258 lidí. Vládě se díky rychlému systému dohledávání lidí, kteří přišli do styku s nakaženými, podařilo zpomalit šíření nemoci z několika stovek pacientů denně koncem února, na přibližně osm nových případů ke včerejšímu dni.

Začátkem tohoto měsíce měla Jižní Korea i den bez nově nakažených. Podle expertů pomohlo včasné zavedení plošného testování (kolem 20 tisíc testů denně), uzavírání lokálních ohnisek i nošení roušek.

V květnu se tak mohla většina Jihokorejců vrátit do kanceláří, otevřely se muzea i knihovny a minulý týden i školy. Podle deníku The Guardian se život pomalu vrací také na letiště, na kterých aerolinky obnovily několik vnitrostátních letů. Zvýšení poptávky pak hlásí i hotely.

„Stále však panují obavy, že se země otevírá příliš rychle,“ konstatuje britský list s tím, že je na obyvatelích vidět obezřetnost i v soulském Gangnamu. V ulicích je podle korespondenta The Guardian Nemo Kima mnohem méně lidí než v předešlých dnech a rozhodně mnohem méně než v období před pandemií. „Většina má na ústech roušky a jsou odtažití k těm, jejichž obličeje nejsou zakryté.“

„Přestože máme mnohem menší počet nakažených v porovnání s dalšími zeměmi, stále dbáme na dezinfekci rukou a vyhýbáme se velkým shromážděním lidí,“ popsal situaci zaměstnanec v IT společnosti Džung Džeman. „Pokud povolíme příliš brzy, můžeme skončit špatně.“