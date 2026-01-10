Kvůli masivním útokům na Kyjev se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN

Kvůli nejnovějším masivním ruským leteckým útokům na Kyjev, které město částečně připravily o vytápění, se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Vychází to z upraveného programu Rady zveřejněném v pátek večer. Rada se sejde na žádost Ukrajiny čelící téměř čtyři roky ruské agresi.
Dům zasažený ruským dronovým útokem. (9. ledna 2026)

Dům zasažený ruským dronovým útokem. (9. ledna 2026) | foto: Valentyn OgirenkoReuters

„Rusko dosáhlo svými útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu na Ukrajině nové a otřesné úrovně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti,“ napsal v žádosti o svolání zasedání ukrajinský velvyslanec při OSN Andrij Melnyk.

Jeho žádost podpořilo šest z 15 členů Rady bezpečnosti (Francie, Británie, Lotyšsko, Dánsko, Řecko a Libérie).

Po ruských náletech v noci ze čtvrtka na pátek zůstala polovina kyjevských obytných budov bez vytápění. Starosta ukrajinské metropole obyvatele vyzval, aby město dočasně opustili.

Ruské síly v noci na sobotu zaútočily na Ukrajinu balistickou raketou Iskander-M a 121 drony. Uvedly to ukrajinské protivzdušné síly, kterým se podařilo sestřelit 94 bezpilotních letounů. Ruský útok pokračuje i ráno.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušné systémy v noci z 9. na 10. ledna zachytily 59 ukrajinských dronů.

