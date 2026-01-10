Kvůli masivním útokům na Kyjev se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN

„Rusko dosáhlo svými útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu na Ukrajině nové a otřesné úrovně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti,“ napsal v žádosti o svolání zasedání ukrajinský velvyslanec při OSN Andrij Melnyk.
Jeho žádost podpořilo šest z 15 členů Rady bezpečnosti (Francie, Británie, Lotyšsko, Dánsko, Řecko a Libérie).
Po ruských náletech v noci ze čtvrtka na pátek zůstala polovina kyjevských obytných budov bez vytápění. Starosta ukrajinské metropole obyvatele vyzval, aby město dočasně opustili.
Ruské síly v noci na sobotu zaútočily na Ukrajinu balistickou raketou Iskander-M a 121 drony. Uvedly to ukrajinské protivzdušné síly, kterým se podařilo sestřelit 94 bezpilotních letounů. Ruský útok pokračuje i ráno.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušné systémy v noci z 9. na 10. ledna zachytily 59 ukrajinských dronů.