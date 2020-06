Bulharsko vrací povinnost nosit roušky. Reaguje tak na rekordní nárůst nakažených lidí

Sofia Bulharsko v pondělí občanům znovu nařídilo nosit roušky ve všech vnitřních veřejných prostorách. Balkánská země tak učinila poté, co zaznamenala rekordní týdenní nárůst počtu nových případů koronavirové nákazy. Informovala o tom agentura Reuters.

Vyhláška ministra zdravotnictví Kirila Ananieva přichází jen deset dní poté, co úřad povinnost nošení roušek v uzavřených prostorách zrušil. Výjimku tvořila pouze veřejná doprava, lékárny a zdravotnická zařízení, kde byla tato ochranná pomůcka povinná i doposud.



„Jediný důvod, proč jsme tak učinili, je ochrana zdraví a životů bulharských občanů,“ řekl Ananiev s tím, že lidé by roušky měli nosit do obchodů, na sportovní utkání, do kin a divadel. Platí rovněž pravidlo společenského odstupu nejméně 1,5 metru.

Stát na pobřeží Černého moře s bezmála sedmi miliony obyvatel znovuotevřel restaurace, kavárny a na většině míst zrušil doporučení lidem zůstávat doma. V posledním týdnu však v zemi přibylo 606 případů infekce, což je nejvyšší nárůst od začátku epidemie. Bulharsko zaznamenalo dosud 3905 nakažených, 199 lidí s nemocí covid-19 zemřelo.

„Je toto druhá vlna, nebo jen nárůst případů?“ položil si na tiskové konferenci otázku šéf státní zdravotní inspekce Angel Kunčev. „Spíše se kloním k názoru, že je to ten druhý případ - s ohledem na to, že lidé si začali myslet, že je po všem,“ dodal podle serveru Novinite.