Kvůli novičoku přišel o dům i auta. Policista otrávený v Salisbury poprvé promluvil

SALISBURY/PRAHA Seržant Nick Bailey z města Salisbury poprvé promluvil pro média. V rozhovoru mluvil o tom, jak mu otrava nervově paralytickou látkou novičok obrátila život naruby. Jeho rodina prý kvůli jedu přišla o všechno. Sám údajně neví, jak mu látka na tělo dostala.

„Nejen že jsme přišli o dům, auta, ale také o vše, co měly naše děti. Přišli jsme o všechno a ano, bylo to velice složité období,“ řekl pro zpravodajskou televizi BBC seržant Nick Bailey. Policista byl v březnu letošního roku otráven nervově paralytickou látkou novičok stejně jako bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera.



Ve svém vůbec prvním rozhovoru od březnového útoku, který podle evropských zpravodajských služeb provedla ruská rozvědka, se policista svěřil novinářům, že jeho rodina přišla o majetek kvůli riziku, že by kterákoliv věc v domě a okolí mohla být kontaminována smrtící látkou. Tu do domu na sobě přinesl právě Bailey. Jako jeden z prvních policistů totiž navštívil ve forenzním oblečení dům Skripalových.

„Nevím, jestli se mi to dostalo na kůži přes rukavice. Nevím, jestli jsem si neupravoval masku nebo brýle, zatímco jsem byl v domě a látku jsem měl na rukou,“ sdělil v rozhovoru Bailey. Když dorazil v osudný večer domů, necítil se dobře. Přisuzoval to však únavě a stresu, kterému byl vystaven. Jeho stav se však z hodiny na hodinu postupně zhoršoval a nad ránem jej manželka odvezla do nemocnice.

„Všechno se kolem mě třáslo. Stál jsem velmi nejistě a začal jsem se potit od čela až k zádům. Z celého těla mi tekl pot,“ vypověděl policista. „Celou dobu jsem byl při vědomí. Na začátku to bylo velmi bolestivé. Mnoho injekcí. Do jedné ruky jsem měl zavedených pět nebo šest infúzí. Jeden ze Skripalových ležel vedle mě a všichni jsme byli hlídáni policií.“

Pro BBC pak popsal, jak se pomalu dostával z fyzických i psychických problémů, které mu otrava způsobila. „Bylo to jako emocionální týrání s velkým psychologickým dopadem. A s tím se budu vyrovnávat dlouho. S tím, co se nám stalo,“ řekl Bailey.

Vyšetřovatel pak část svých slov věnoval i Dawn Sturgessové, jediné oběti útoku novičokem, která na následky kontaktu s nervově paralytickou látkou zemřela. Její manžel nalezl lahvičku s nebezpečnou látkou v odpadcích a v domnění, že jde o parfém, ji Sturgessové daroval.

Viněni jsou agenti GRU

„Byl jsem naprosto v šoku, když jsem slyšel, co se stalo těmto dvěma lidem. Mé myšlenky patří Dawn a její rodině, protože já jsem byl schopen z nemocnice odejít, zatímco ona bohužel nikoliv,“ uvedl policista.

Skripala a jeho dceru letos v březnu v jihoanglickém Salisbury přiotrávil armádní jed novičok, který se vyráběl v Sovětském svazu. Oba byli v kritickém stavu hospitalizováni, ale postupně se z otravy zotavili a žijí na neznámém místě ve Velké Británii. Britské tajné služby z útoku proti Skripalovým obviňují Rusko, které podíl na incidentu odmítá.

Alexander Petrov a Ruslan Boshirov, obvinění z pokusu o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery Julije nervovým jedem novičokem.

V reakci na útok novičokem vyhostila řada evropských a amerických států ruské diplomaty, které považovaly za pracovníky zpravodajských služeb. 30. června se pak nedaleko města Salisbury v Amesbury otrávil novičokem britský pár. Dawn Sturgessová zemřela, jejího partnera Charlieho Rowleyho se lékařům podařilo zachránit.

Investigativní server Bellingcat poté v průběhu září identifikoval muže, kteří podle britských tajných služeb stáli za útoky novičokem. Podle Bellingcatu šlo o agenty ruské rozvědky GRU - vojenského lékaře Alexandra Miškina a jeho kolegu Anatolije Čepigu. Oba muži měli využít pasy na falešná jména zhotovené tajnými službami.