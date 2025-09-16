Ne ruský dron, dům na východě země zničila střela z naší stíhačky, píší v Polsku

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Prokuratura v Lublinu, jež se zabývala identifikací dronů a vyšetřením incidentu, podle deníku Rzeczpospolita zatím neuvedla bližší informace. „Zařízení nebylo identifikováno jako dron ani jako jeho fragmenty,“ stojí v prohlášení. Prokuratura podle deníku vyčkává se závěry kvůli tomu, že vyšetřování ještě probíhá. Prezident Karol Nawrocki po zveřejnění informací deníku oznámil, že se bude od vlády domáhat objasnění.
Veškerá odpovědnost za poškození domu spadá na Rusko jako původce provokace, zareagoval premiér Donald Tusk a přislíbil, že příslušné úřady budou informovat veřejnost, vládu a prezidenta po ukončení vyšetřování. „Ruce pryč od polských vojáků,“ napsal premiér na X.
„Nikdo nemá výhrady vůči vojákům, není jejich vina, že raketa selhala. Výhrady máme k vaší vládě, která dezinformovala,“ odvětil premiérovi jeden z opozičních politiků Slawomir Mentzen.
Podle listu však dům nezasáhl ruský dron, ale raketa vystřelená z polské stíhačky F-16, která byla použita k sestřelení dronu. Náměstek ministra národní obrany Cezary Tomczyk minulý týden přiznal, že bylo potvrzeno sestřelení tří dronů. Místo tehdy neupřesnil.
„Jednalo se o raketu vzduch–vzduch AIM-120 AMRAAM z našeho letounu F-16, která měla během letu poruchu naváděcího systému a nefungovala. Naštěstí se nezapálila a nevybuchla, protože fungovaly pojistky roznětky,“ uvedl jeden ze zdrojů Rzeczpospolity. Na dům tedy spadla třímetrová střela o hmotnosti více než 150 kilogramů.
Při zásahu budovy byla poškozena střecha a proražen strop. Obyvatelé domu přežili – majitelka nemovitosti médiím sdělila, že se jí podařilo opustit ložnici těsně předtím, než do ní spadly zbytky železa.
Jako odškodné opraví dům armáda
Manželům pomohla obec, která jim poskytla náhradní ubytování a sbírá peníze na opravu domu, jejíž náklady předběžně odhadla na 50 000 zlotých (asi 286 000 Kč). O pomoci manželům informovaly také úřady v regionu.
„V rámci odškodnění vojáci uklidí a opraví poškozený dům. Opravu zaplatí a uskuteční polská armáda,“ ujistil mluvčí ministerstva obrany podle listu Gazeta Wyborcza. Ten dodal, že mezitím místní sdružení chovatelů záchranářských psů v internetové sbírce získalo pro manžele Alu a Tomasze Weselowské více než 53 000 zlotých na opravu jejich domu.
Ruské drony útočící na Ukrajinu narušily polský vzdušný prostor minulou středu. Velitelství armády proti nim nařídilo použít zbraně. Část z nich byla sestřelena. Kvůli vojenskému zásahu byla uzavřena část nebe nad Polskem, letiště v Lublinu dlouho zůstávalo mimo provoz.
V sobotu řešilo průnik ruského dronu na své území i Rumunsko. V pondělí pak ochranka polské vlády zneškodnila dron létající nad vládními budovami ve Varšavě a zadržela dva běloruské občany. Polsko v souvislosti s manévry uzavřelo hranici s Běloruskem a Ruskem. „Otevřeme hranice, až to bude bezpečné,“ řekl v pondělí večer ministr vnitra Marcin Kierwiński.