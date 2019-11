Dojednával tajnou dohodu s Trumpem. Kvůli případu člena Navy SEAL padl náměstek ministra

WASHINGTON/PRAHA Americký ministr obrany Mark Esper odvolal svého náměstka pro námořnictvo Richarda Spencera, a to kvůli kontroverznímu případu pochybení člena elitních jednotek. Náměstek měl totiž dojednávat tajnou dohodu s Bílým domem, aniž by o ní ministr věděl.

„Ztratil jsem důvěru v souvislosti s nedostatkem jeho upřímnosti,“ uvedl k odvolání svého náměstka ministr obrany USA Mark Esper. Další podrobnosti však neuvedl. Podle zjištění amerického deníku The New York Times však byl jeden z nejvýše postavených lidí v armádě odvolán kvůli kauze námořního poddůstojníka a člena speciálních jednotek SEAL Edwarda Gallaghera.



S ním armáda vedla řízení o odebrání hodnosti poté, co tento voják na fotografii pózoval vedle mrtvého bojovníka hnutí Islámský stát, a potrestala jej, protože takové chování se neslučuje s pravidly. Prezident Donald Trump se ale rozhodl intervenovat a vojáka omilostnil. Námořnictvo se tak pokusilo muže alespoň dehonestovat odebráním odznaku speciálních jednotek, ale i v tomto případě Trump zakročil.

K odvolání náměstka Spencera podle zdrojů NYT došlo, jelikož se snažil za zády ministra Espera dojednat dohodu s Bílým domem. Spencer údajně chtěl, aby voják zůstal součástí jednotek SEAL, přestože na veřejnosti vyhrožoval, že odstoupí, pokud prezident do případu opět zasáhne.

Vrah, nebo hrdina?

Gallagherův případ tak tímto dosáhl na nejvyšší posty americké politiky. O co šlo? Edward „Eddie“ Gallagher byl součástí amerických vojenských složek více než devatenáct let. Po návratu ze svého posledního turnusu byl jmenován vrchním velitelem čety v rámci týmu sedmi speciálních jednotek Navy SEAL a obdržel stříbrnou hvězdu, tedy třetí nejvyšší vojenské vyznamenání.

Při loňském slyšení před vojenským soudem jej však jeho kolegové popsali jinak. Gallagher byl podle nich naprosto bezohledný a krvelačný. Tvrdili, že během sedmi operací v Iráku a Afghánistánu bezdůvodně střílel do davu civilistů, po dívce, která se procházela kolem řeky, či do starého muže, jenž nesl nádobu na vodu.

Odstřelovač Edward Gallagher byl součástí amerických vojenských složek více než 19 let.

Devětatřicetiletý voják byl loni obviněn ze zabití džihádisty, kterému bylo maximálně sedmnáct. Podle vyšetřovatelů Námořní vyšetřovací služby (NCIS) mladíka ošetřoval jeden z lékařů amerických speciálních složek, jenže najednou k němu Gallagher přiskočil, a aniž by cokoliv řekl, několikrát jej bodl nožem do krku a boku.

Poté donutil kolegy vyfotit, jak drží jednou rukou teenagera za vlasy a nůž má v druhé ruce. Jednomu kolegovi pak Gallagher fotografii poslal se zprávou: „Dostal jsem ho svým loveckým nožem.“

Nevinen, ale neměl se fotit

Po desítkách slyšení ale vojenský soud dospěl k závěru, že není dostatek důkazů, které by tato obvinění podpořily. Gallagher byl zproštěn viny ve všech bodech obžaloby kromě jediného – pózování s mrtvým mladíkem. Za tento prohřešek byl degradován a kvůli tomu mu byl razantně snížen plat.

Prezident Trump jej však předminulý týden omilostnil a nařídil navrácení jeho platu. Podle The New York Times se však rozhodnutí prezidenta USA nezamlouvalo velení námořnictva, a tak se rozhodlo důstojníka zbavit odznaku ve tvaru trojzubce.

Příslušník Navy SEAL Edward Gallagher odchází od soudu.

Podle regulí námořnictva může být odstranění odznaku provedeno pouze tehdy, pokud velící důstojník ztratí „víru a důvěru ve schopnost rozumného úsudku příslušníka armády, v jeho spolehlivost a osobní chování“. Od roku 2011 námořnictvo odebralo vojákům na 154 trojzubců.

Odebrání identity

Odstranění tohoto typu odznaku sice neznamená degradaci, ale prakticky ukončuje speciálovu kariéru. Vzhledem k tomu, že Gallagher chtěl i tak opustit řady námořnictva, nemá admirálův krok reálný dopad, ale v rámci armády jde o značné ponížení.

„To, že vám velitel sebere odznak poté, co jste tolik pracovali na jeho získání, je téměř to nejhorší, co se vám může stát,“ uvedl pro americký deník bývalý člen speciálních jednotek Navy SEAL Eric Deming. „Seberou vám celou identitu“.

Příslušník Navy SEAL Eddie Gallagher v Iráku.

Podle komentátorů deníku The Washington Post má však celý případ mnohem horší linii. Ukazuje se totiž, že prezident postupně nahlodává i jednotu samotné armády, což by si žádný z jeho předchůdců nikdy nedovolil.

„Jeho zásahy podkopávají velení armády a zneuctívají muže a ženy, kteří slouží své zemi, aniž by se vzdali svých hodnot,“ stojí v komentáři. „Vrátit do služby někoho, kdo se ideálů vzdal a obrátil se zády ke své jednotce, vysílá naprosto špatnou zprávu. A vliv nejvyššího velitele ozbrojených složek se jen rozšiřuje.“