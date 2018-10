‚Všichni tady ohluchneme,‘ psala oběť před srážkou limuzíny. Auto neprošlo kontrolou, řidič neměl oprávnění

Washington/Praha Řidič s neplatným řidičským průkazem. Společnost nelegálně vydávající řidičské průkazy a s vazbou na systém, který neoprávněně vydává řidičské průkazy. A sutomobil, u kterého se už dopředu spekulovalo, že může být nebezpečný. Dva dny po tragické nehodě limuzíny ve státě New York, při níž zahynulo dvacet lidí, vyšetřovatelé odhalili nové detaily: výlet limuzínou nikdy neměl být schválen.

Krátce před osudovou nehodou jedna z cestujících poslala své známé zprávu, že má pochybnosti o stavu vozidla, limuzína prý dokonce měla poruchu ještě před tím, než skupinu oslavenců mířících do pivovaru vyzvedla, uvedl server The New York Times.

„Kvůli tomu motoru tu všichni ohluchneme,“ napsala jedna z cestujících McGowan své kamarádce. Když se jí pak kamarádka zeptala, odkud si auto půjčili, odpověděla, že si není jistá. „Než se dostaneme do pivovaru, všichni budeme hluší,“ dodala poté. K tomu už ale dojít nemohlo.



Pozornost policie se po havárii rychle stočila k firmě, která limuzínu pronajímala. Prestige Limousine, jak se společnost jmenuje, neměla podle policie odpovídající dokumenty. Guvernér státu New York Andrew M. Cuomo navíc reportérům řekl, že limuzína v minulém měsíci neprošla kontrolou a neměla tak na silnici co dělat. A jak se později ukázalo, její majitel měl nejspíš už dříve pletky s FBI.



Bohatý muslimský radikál

Shahed Hussain, majitel limuzíny a celé firmy, má stejné jméno a adresu jako bývalý informátor pro FBI, který byl podle dostupných záznamů prošetřován v souvislosti s dvěma teroristickými útoky. Podle vyšetřovatelů by mohlo jít o jeho syna.



Hussain, jehož jméno je spojováno s vlastnictvím firmy a který je často označován za bohatého muslimského radikála není v zápisech policie žádným nováčkem. V minulosti se zapletl k případu vyhození dvou synagog v Bronxu do vzduchu. V roce 2002 se navíc stal informátorem FBI a pomáhal lidem získat ilegální řidičské průkazy.



Vyšetřování policii dovedlo až do hotelu, ve kterém má společnost sídlo. Tamní manažerka identifikovala Hussaniho jako „Malika“ a policii sdělila, že žije v Dubaji. Policisté pak povrdili, že Hussaini je nyní mimo USA a spekulují, že by mohl být v Pákistánu, uvedl americký týdeník Time. Muž podle nich může čelit obvinění.



Jeho společnost mezitím vydala v pondělí prohlášení, ve kterém kondolovala příbuzným obětí. „Právě provádíme podrobné vyšetřování a cílem určit příčinu nehody,“ oznámilo vedení firmy a dodalo, že společnost dobrovolně stáhla ze silnic své další vozy.



Proč auto projelo stopkou je záhadou

Totožnost řidiče vozidla, který při havárii zemřel, se sice stále nepodařilo prokázat, nicméně příbuzní známí obětí na sociální síti oznámili, že se jedná o třiapadesátiletého Scotta Lisnicchia. Podle guvernéra Cuoma řidič neměl k řízení potřebná oprávnění.



Limuzína podle policie osudný den jela dolů skrz nebezpečný úsek až ke křižovatce. Když se jí nepodařilo zastavit, přejela rušnou silnici, vrazila do zaparkovaného auta a srazila dva chodce opodál. Poté limuzína sjela do přilehlé rokle.



Předseda národní rady pro bezpečnost dopravy Robert L. Sumwalt uvedl, že motor limuzíny 2001 Ford Excursion byl protlačený silou nárazu až do řidičovy kabiny, což naznačuje, že vozidlo zrovna pracovalo na vysoký výkon. Zároveň ale odmítl potvrdit, že by vozidlo jelo příliš rychle. Proč vozidlo projelo přes stopku a narazilo do samostatně stojícího auta je pro vyšetřovatele ale stále záhadou.



Zatímco vyšetřovatelé hledají indicie, které by jim pomohly odkrýt příčiny tragické události, zdrcení přátelé a příbuzní obětí sepisují svá svědectví. „Ztratila jsem dva své nejlepší přátele,“ napsala Justin Cushing, kterou nehoda připravila o jejího bratra, kamaráda a strýce. „Jsem v šoku,“ dodala.



Nebezpečná křižovatka

Úřady už dříve uvedly, že havárie, která se odehrála v malém městě přibližně 65 kilometrů na západ od Albany, byla nejhorší dopravní nehodou od roku 2009. Při tehdejší letecké havárii zemřelo padesát lidí.



Úsek silnice, který se v sobotu stal osudným dvěma desítkám lidí, je už delší dobu považován za nebezpečný. V křižovatce ve tvaru T auta často jezdila rychlostí až 50 kilometrů za hodinu. Před třemi lety se zde převrátil traktor, a vedení města proto už tehdy zakázalo v místě průjezd nákladním automobilům. Od té doby se tamní oddělení dopravy snaží úsek ještě lépe zabezpečit, podle některých občanů však nedostatečně.



Existuje ale ještě jedna věc, která mohla být příčinou velkého počtu obětí – bezpečnostní pásy. Cestující, kteří se obvykle nacházejí v zadní otevřené části vozu, je totiž dle zákona mít (na rozdíl od řidiče) nemusejí. Ačkoliv je jejich význam sporný, jedno je jisté. Až na jednu osobu, jejíž smrt oznámil lékař až v nemocnici, všichni zemřeli na místě.



Několik tragických havárií limuzín se odehrálo už v minulosti. V roce 2015 srazilo nákladní auto limuzínu převážející svatebčany a usmrtila čtyři osoby. Je proto možné, že se brzy objeví zákon, který pravidla jízdy v limuzínách bude regulovat.