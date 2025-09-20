Kybernetický útok zasáhl evropská letiště. Brusel musel polovinu letů zrušit

Autor: , ,
  19:47aktualizováno  19:47
Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování. Podle agentury DPA jsou postižená letiště v Berlíně, Bruselu a Londýně poté, co byl v noci na sobotu napaden evropský poskytovatel služeb pro systémy odbavování cestujících. Bruselské letiště muselo dokonce zrušit polovinu letů naplánovaných na neděli.
Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska, které je v provozu od...

Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska, které je v provozu od října 2020, se dnes rozšířilo o novou odbavovací halu. Terminál 2 byl sice dokončen už na konci předloňského léta, ale kvůli následkům pandemie nemoci covid-19 nebyl tehdy uveden do provozu společně s novým letištěm. (24. března 2022) | foto: Profimedia.cz

Cestující prochází kolem samoobslužných odbavovacích kiosků v odletovém...
Cestující na berlínském letišti v době kolapsu IT systémů nemohou odletět. (19....
Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska, které je v provozu od...
Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska, které je v provozu od...
7 fotografií

Pražské letiště problémy nezaznamenalo.

„Aktivně pracujeme na odstranění problému a co nejrychlejším obnovení plné funkčnosti pro naše zákazníky. Dopady se omezují na elektronické odbavení a odevzdání zavazadel a lze je zmírnit manuálním odbavením,“ uvedla americká letecká a obranná technologická americká společnost Collins Aerospace, jež se součástí skupiny RTX. Letiště doporučila cestujícím, aby si zkontrolovali své lety.

Letiště v Berlíně oznámilo, že připojení k systémům se po kyberútoku přerušilo, což má za následek zpoždění při odbavování. Cestující musí počítat se zpožděním a s delšími čekacími dobami při odbavení a nástupu do letadla.

„Letiště samo nebylo cílem kybernetického útoku a bylo zasaženo pouze nepřímo,“ uvedlo berlínské letiště. Stejný poskytovatel systému je využíván na letištích po celé Evropě. Problémy s odbavovacím systémem potvrdilo i letiště v Bruselu a londýnské letiště Heatrow.

Londýnské letiště Heathrow informovalo, že může docházet ke zpožděním, protože firma Collins Aerospace poskytující odbavovací a nástupní systémy pro několik leteckých společností má technický problém. Na jeho řešení se usilovně pracuje.

„Pražské letiště nezaznamenalo žádné problémy,“ řekla jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.

Není jasné, která další evropská letiště jsou zasažena, píše DPA. Mezinárodní letiště ve Frankfurtu a v Hamburgu podle ní podobným problémům nečelí. Zasažená nejsou ani velká pařížská letiště Charlese de Gaulla a Orly nebo letiště Le Bourget.

Systém společnosti Collins Aerospace nenabízí přímé odbavení cestujících, ale poskytuje technologii, která cestujícím umožňuje odbavit se sami - vytisknout si palubní vstupenky a zavazadlové štítky a odevzdat vlastní zavazadla svépomocí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Kybernetický útok zasáhl evropská letiště. Brusel musel polovinu letů zrušit

Tropický den koncem září. Padaly rekordy, na jihu Čech bylo přes 32 stupňů

Oponu jsem maloval podle rozmazané fotky, říká šéf výroby v Národním divadle Černý

Premium

Malostranský zápisník

Malostranský zápisník: Učitelé, hurá za Fialou pro doplatek do 130 procent!

Glosa

Kdo rozdělenou společnost spojí? Náš příští premiér může být „jen“ praštěný

Menšík jako první Čech vyhrál zápas na Laver Cupu, slavil i v deblu s Alcarazem

Musíme Česko chránit před drony, vyzval Fiala na konferenci při Dnech NATO

Komentář

Tálibán je stejně strašný jako dřív. Přesto s ním teď Západ bude spolupracovat?

Nechci sedět ve vládě, chci ji sestavovat, zdůraznil Fiala. Poukázal na potřebu NATO

Výběr z tisku

Pět milionů za smrt manžela, a to všechno třikrát za sebou? V Rusku není nic nemožné

Ukrajinci zasáhli rafinerie v Rusku. To poslalo opačným směrem 580 dronů

Úhel pohledu

Pošleme tanky na Ukrajinu, či toner do tiskáren soudů? O prioritách při utrácení peněz

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.