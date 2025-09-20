Kybernetický útok zasáhl evropská letiště. Brusel musel polovinu letů zrušit

Pražské letiště problémy nezaznamenalo.
„Aktivně pracujeme na odstranění problému a co nejrychlejším obnovení plné funkčnosti pro naše zákazníky. Dopady se omezují na elektronické odbavení a odevzdání zavazadel a lze je zmírnit manuálním odbavením,“ uvedla americká letecká a obranná technologická americká společnost Collins Aerospace, jež se součástí skupiny RTX. Letiště doporučila cestujícím, aby si zkontrolovali své lety.
Letiště v Berlíně oznámilo, že připojení k systémům se po kyberútoku přerušilo, což má za následek zpoždění při odbavování. Cestující musí počítat se zpožděním a s delšími čekacími dobami při odbavení a nástupu do letadla.
„Letiště samo nebylo cílem kybernetického útoku a bylo zasaženo pouze nepřímo,“ uvedlo berlínské letiště. Stejný poskytovatel systému je využíván na letištích po celé Evropě. Problémy s odbavovacím systémem potvrdilo i letiště v Bruselu a londýnské letiště Heatrow.
Londýnské letiště Heathrow informovalo, že může docházet ke zpožděním, protože firma Collins Aerospace poskytující odbavovací a nástupní systémy pro několik leteckých společností má technický problém. Na jeho řešení se usilovně pracuje.
„Pražské letiště nezaznamenalo žádné problémy,“ řekla jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
Není jasné, která další evropská letiště jsou zasažena, píše DPA. Mezinárodní letiště ve Frankfurtu a v Hamburgu podle ní podobným problémům nečelí. Zasažená nejsou ani velká pařížská letiště Charlese de Gaulla a Orly nebo letiště Le Bourget.
Systém společnosti Collins Aerospace nenabízí přímé odbavení cestujících, ale poskytuje technologii, která cestujícím umožňuje odbavit se sami - vytisknout si palubní vstupenky a zavazadlové štítky a odevzdat vlastní zavazadla svépomocí.
