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Ruský raketový útok zasáhl v Kyjevě několik budov. Zemřeli dva lidé, 26 je zraněných

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  9:05aktualizováno  9:05
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Ukrajinští hasiči zasahují na místě ruského útoku v Kyjevě. (28. září 2026)

Ukrajinští hasiči zasahují na místě ruského útoku v Kyjevě. (28. září 2026) | foto: Reuters

Ruská armáda znovu zaútočila na Kyjev. (28. září 2026)
Ruská armáda znovu zaútočila na Kyjev. (28. září 2026)
Ruská armáda znovu zaútočila na Kyjev. (28. září 2026)
Ukrajinští hasiči zasahují na místě ruského útoku v Kyjevě. (28. září 2026)
31 fotografií
Kyjev v noci čelil ruskému raketovému útoku, zasaženo bylo několik budov, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Počet obětí předchozího pondělního útoku na Kyjev vzrostl na dvě, zraněno bylo 26 lidí, informovala agentura Ukrinform. V Solomjanské čtvrti byla v noci zasažena budova vzdělávací instituce, která začala hořet, napsal Kičko na svém telegramovém účtu.

Na místo podle něho míří záchranné složky. Útok v téže čtvrti zasáhl také administrativní budovu, trosky rakety dopadly na dvůr obytného domu. V Pečerské čtvrti začal hořet třípatrový dům.

Ukrajinské úřady v noci také aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli při něm dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

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Ruský raketový útok zasáhl v Kyjevě několik budov. Zemřeli dva lidé, 26 je zraněných

Ukrajinští hasiči zasahují na místě ruského útoku v Kyjevě. (28. září 2026)

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