S předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové skončil právě i Fedorov. Zelenskyj ve čtvrtek řekl, že stále zvažuje kandidáta, který by ho nahradil.
Odvolání Fedorova je vnímáno jako kontroverzní rozhodnutí, o čemž svědčí i nynější demonstrace, které trvají druhým dnem. Lidé podle AFP vyrazili do ulic metropole s ukrajinskými vlajkami a také s cedulemi, na kterých vyjadřovali svou nelibost s Fedorovovým koncem v ministerském křesle.
Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců.
Ukrajinský prezident také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce.
Pro funkci ministra obrany v nové vládě premiéra Serhije Koreckého se podle médií počítalo s dosavadním ministrem vnitra Ihorem Klymenkem. Zelenskyj zatím řízením resortu obrany pověřil dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhena Chmaru.