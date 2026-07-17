Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti odvolání Fedorova z postu ministra obrany

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  22:08aktualizováno  22:08
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Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti Zelenského rozhodnutí propustit...

Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti Zelenského rozhodnutí propustit ministra obrany Fedorova. (17. července 2026) | foto: AP

Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti Zelenského rozhodnutí propustit...
Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti Zelenského rozhodnutí propustit...
Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti Zelenského rozhodnutí propustit...
Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti Zelenského rozhodnutí propustit...
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Tisíce lidí demonstrovaly v pátek večer v Kyjevě proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády z funkce oblíbeného ministra obrany Mychajla Fedorova. Podobné protesty se konaly i ve čtvrtek. Pětatřicetiletý Fedorov se mezi Ukrajinci těší velké oblibě a byl vnímán jako reformátor tamní armády.

S předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové skončil právě i Fedorov. Zelenskyj ve čtvrtek řekl, že stále zvažuje kandidáta, který by ho nahradil.

Odvolání Fedorova je vnímáno jako kontroverzní rozhodnutí, o čemž svědčí i nynější demonstrace, které trvají druhým dnem. Lidé podle AFP vyrazili do ulic metropole s ukrajinskými vlajkami a také s cedulemi, na kterých vyjadřovali svou nelibost s Fedorovovým koncem v ministerském křesle.

Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců.

Ukrajinský prezident také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce.

Pro funkci ministra obrany v nové vládě premiéra Serhije Koreckého se podle médií počítalo s dosavadním ministrem vnitra Ihorem Klymenkem. Zelenskyj zatím řízením resortu obrany pověřil dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhena Chmaru.

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