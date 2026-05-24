Rusko podniklo masivní útok na Kyjev, jeden mrtvý. Polsko aktivovalo letectvo

  7:52aktualizováno  7:52
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Ruská armáda podle agentury AFP k útoku použila balistické rakety i drony. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že údery zabily nejméně jednoho člověka a způsobily požár v jedné ze škol. U jiné školy podle něj zablokovaly vchod do krytu.
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. (24. května 2026) | foto: Reuters

Novináři agentury AFP slyšeli několik sérií výbuchů. „Hlavní město je terčem masivního útoku balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Nejméně deset lidí podle něj utrpělo zranění.

Polská armáda podle agentury Reuters oznámila, že kvůli nejnovějším ruským úderům na Ukrajinu z preventivních důvodů aktivovala své vzdušné síly. Dodala, že cílem opatření je ochránit polský vzdušný prostor.

Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko v nepřátelském území.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek obvinil Kyjev, že záměrně zaútočil na internát pedagogické školy ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Zároveň nařídil armádě, aby připravila odvetná opatření. Ruské úřady v sobotu uvedly, že v důsledku útoku na internát zemřelo 18 lidí, převáže mladé ženy.

