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Scéna jako z hororu. Dron za bílého dne zasáhl auto v Kyjevě, řidič v něm uhořel

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  12:07
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Sociální sítí X se šíří video publikované občankou Kyjeva, která ze svého bytu zachytila scénu osoby uvězněné v hořícím autě. Podle jejích slov vozidlo na místě zasáhl ruský bezpilotní letoun. Tragický moment se odehrává na pozadí stoupajícího rozkolu mezi Ukrajinou a USA a aktuální návštěvy amerického vyslance Steva Witkoffa v Petrohradu.

„(Ostatní) se ho snaží zachránit. Právě ho to tady zasáhlo. Jel po cestě a přímo před mýma očima ho to zasáhlo,“ vzlyká při natáčení videa Ukrajinka. Její záběr rovněž ukazuje, jak se ostatní civilisté neúspěšně pokouší osobní vůz uhasit a oběť vyprostit.

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Zatímco se téměř hororová scéna šíří po sociálních sítích, na jejím pozadí roste ohledně války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v únoru roku 2022, nové napětí. Americkému prezident Donald Trump totiž v posledních dnech přitvrdil svou rétoriku vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ukrajina podle jeho tvrzení představuje překážku pro ukončení konfliktu.

Aktuálně pak všechny světové agentury netrpělivě sledují dění v Petrohradu, kam za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijel Trumpův vyslanec Steve Witkoff. Podle nejnovějších zpráv uvedl, že existuje základ pro ustanovení příměří.

Válka na Ukrajině

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