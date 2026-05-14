Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, který si vyžádal nejméně jednoho mrtvého a 29 zraněných. Místní činitelé informovali o poškození několika budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na telegramu napsal, že útok způsobil požár ve výškovém obytném domě v Obolonském obvodě metropole. Padající trosky ruských dronů podle něho zasáhly několik dalších budov.

V Darnycké čtvrti útok zasáhl devítipatrový obytný dům, zničeno bylo 18 bytů. Levobřežní část města se podle Klička potýká s výpadky dodávek vody.

Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)
Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko uvedl, že Kyjev čelí útoku balistických střel, a vyzval obyvatele, aby se nevzdalovali z krytů.

Kličko nejprve informoval o jednom mrtvém a 19 zraněných v metropoli, Tkačenko ráno oznámil, že bilance zraněných se zvýšila na 29.

Ruské údery podle vicepremiéra Oleksije Kuleby zasáhly civilní infrastrukturu také v Oděské oblasti, kde byly cílem přístavy a železnice.

Ukrajinské letectvo ráno informovalo, že ruské síly vyslaly během noci na Ukrajinu 675 dronů a 56 raket včetně tří střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Podle předběžných údajů obrana zlikvidovala 652 dronů a 41 raket. Na 24 místech ukrajinská armáda zaznamenala dopady 15 raket a 23 dronů, na dalších 18 místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.

Nová vlna útoků přichází poté, co během středy Rusko vyslalo proti Ukrajině přinejmenším 800 dronů, které zabily šest lidí a desítky dalších zranily. Prezident Volodymyr Zelenskyj po středečních atacích varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety. Upozornil také, že jeden z nejdéle trvajících ruských útoků proti Ukrajině nastal v době, kdy americký prezident Donald Trump zahájil návštěvu Číny.

Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

