„Ukrajinská vlajka (...) je v pátek prostřílena kulkami, spálena ohněm boje, ale vlaje jako symbol svobody, a proto si zaslouží zvláštní úctu a respekt. Strhnout ukrajinskou vlajku z budovy parlamentu evropské země, jejíž bratrský národ podporuje Ukrajince ve spravedlivém boji, je pochybný čin. I kdybys jen držel žebřík,“ napsal na X Stefančuk. Česko od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 patří k významným podporovatelům Ukrajiny.
Stefančuk poznamenal, že ukrajinskou vlajku jako první vztyčují vojáci na územích osvobozených od ruských okupantů a touto vlajkou jsou přikryty rakve vojáků, kteří padli jako hrdinové v boji „za budoucnost svobodného světa“.
Ukrajinský server RBK-Ukrajina poznamenal, že krok nového předsedy sněmovny rozhněval poslance nově opozičních parlamentních stran, ODS, STAN a Pirátů, kteří z oken svých sněmovních kanceláří vyvěsili hned tři ukrajinské vlajky. Okamurovo rozhodnutí zaznamenala také ruská a běloruská média, která píší o symbolickém gestu.
Diplomat Mirošnik je podle ruské státní tiskové agentury TASS vyslancem ruského ministerstva zahraničí pro zločiny kyjevského režimu. Ukrajinské vládní středisko pro potírání dezinformací jej označilo za jednu z tváří ruské propagandy. Evropská unie a Ukrajina na něj uvalily sankce a ukrajinské úřady na něj už před lety vydaly zatykač.
„Odstranili ukrajinskou vlajku z parlamentu, nastolili otázku ukončení sociálních dávek pro ukrajinské uprchlíky,“ napsal na sociální síti Telegram ruský diplomat, jehož vyjádření citovala ruská média. Mirošnik upozornil, že sejmout modro-žlutou ukrajinskou vlajku nařídil Okamura hned svůj první den ve funkci.
Přitom v předchozích letech podle Mirošnika „české úřady předváděly hysterickou podporu režimu (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského“, když podpořily evropské iniciativy na pomoc Kyjevu a přicházely s vlastními, jako „milion nábojů“ pro Ukrajinu.
Ukrajina loni obdržela z české iniciativy 1,5 milionu dělostřeleckých nábojů a letos by to mělo být 1,8 milionu kusů, uvedl na začátku října ředitel Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Aleš Vytečka. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu přišla Praha s nápadem kupovat munici pro ukrajinskou armádu ve třetích zemích za peníze západních států. K iniciativě se připojily dvě desítky zemí.