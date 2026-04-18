Při střelbě v Kyjevě zemřelo pět lidí. Útočník si vzal rukojmí a pálil i do policie

Autor: ,
  18:15aktualizováno  18:38
Nejméně pět lidí v sobotu zahynulo a dalších deset bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatických zbraní na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva. Policie jej následně zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími.

Oznámily to místní úřady a počet obětí potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko podle ukrajinských médií uvedl, že útočil 58letý muž pocházející z Moskvy.

„V Kyjevě byl zneškodněn útočník, který zahájil střelbu na civilisty. Všechny okolnosti se vyšetřují. V tuto chvíli je potvrzeno pět obětí,“ napsal Zelenskyj v příspěvku na síti X s odvoláním na informace od ministra vnitra Ihora Klymenka.

Nejméně pět lidí zahynulo na jihu Kyjeva při střelbě muže z Moskvy, uvedly úřady. (18. dubna 2026)
18 fotografií

„Zvláštní zásahová jednotka zaútočila na obchod, kde se nacházel pachatel. Ten vzal lidi jako rukojmí a při zatýkání střílel na policisty. Předtím se s ním pokoušeli navázat kontakt vyjednavači,“ uvedl Klymenko na Telegramu.

Ke střelbě došlo za bílého dne v obytné čtvrti v Holosijivském obvodu na jihu hlavního města, informoval kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Kravčenko sdělil, že pachatelem je 58letý muž narozený v Moskvě. „Podle předběžných informací použil automatickou zbraň. Současně vypukl požár v bytě, kde měl útočník trvalý pobyt,“ uvedl také generálního prokurátor. Přiložená fotografie zachycuje tělo osoby ležící v krvi v uličce mezi regály a zbraň opodál.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.