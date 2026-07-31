Lidé v Kyjevě protestovali i přes hrozbu ruského útoku. Chtějí zpátky Fedorova

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  22:29aktualizováno  22:29
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Chtějí návrat Mychajla Fedorova na post ministra obrany nebo lepší komunikaci od vedení země. Kyjevem v pátek večer prošel protestní pochod. Akce se zúčastnily tisíce lidí, napsal server Ukrajinska pravda. Přítomné neodradil ani letecký poplach varující před hrozbou ruského vzdušného útoku.

Demonstranti se shromáždili v 19:00 (18:00 SELČ) v parku Tarase Ševčenka, uctili památku padlých vojáků minutou ticha a ukrajinskou hymnou, popisuje Ukrajinska pravda.

Jeden z organizátorů akce - veterán Dmytro Kozjatynskyj - prohlásil, že pochod je „za komunikaci, za dialog, za reformy, za to, aby Ukrajina z této situace vyšla silnější“.

Následně se lidé vydali na pochod k divadlu Ivana Franka, zatímco skandovali „Fedorov!“, „Vláda je národ“ nebo „Není nám všechno jedno“, „Pokazili jste to - opravte to,“ píše Ukrajinska pravda.

Kolem 20:00 místního času úřady vyhlásily letecký poplach varující před hrozbou ruského vzdušného útoku a účastníkům bylo nabídnuto, aby se uchýlili do nejbližšího krytu.

Lidé skandovali: „Stáli jsme, stojíme a budeme stát,“ popisuje Ukrajinska pravda. Později poplach úřady odvolaly a akce pokračovala.

Protesty vypukly v Kyjevě i dalších ukrajinských městech v polovině července. Před tím skončila předchozí vláda včetně pětatřicetiletého Fedorova, který ministerstvo obrany vedl půl roku.

Prezident Volodymyr Zelenskyj podle webu Ukrajinska pravda řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu službu v čele resortu mimo jiné kvůli sporům s tehdejším hlavním velitelem armády Oleksandrem Syrským.

Odchod populárního ministra, který je považován za inovátora a reformátora, vyvolal demonstrace požadující jeho návrat a odchod Syrského. Zelenskyj následně oznámil změnu ve velení ozbrojených sil - Syrského nahradil dosavadní velitel spojených sil Mychajlo Drapatyj.

Fedorov se do čela resortu obrany dosud nevrátil. Prezident mu podle médií nabídl různé možnosti v novém kabinetu, ale exministr podle nich stojí pouze o resort obrany.

Od doby, kdy zemi vojensky v roce 2022 napadlo Rusko, jsou na Ukrajině větší pouliční demonstrace poměrně vzácné.

Kyjevem prošel protestní pochod za návrat Mychajla Fedorova na post ministra obrany. (31. července 2026)
Lidé klečí během minuty ticha v rámci protestu proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat Mychajla Fedorova z funkce ministra obrany. (31. července 2026)
Kyjevem prošel protestní pochod za návrat Mychajla Fedorova na post ministra obrany. (31. července 2026)
Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov promlouvá k zákonodárcům během zasedání ukrajinského parlamentu. (14. ledna 2026)
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