Reportéři The Kyiv Independent slyšeli v metropoli několik výbuchů kolem 03:15 místního času (02:15 SELČ), poté, co ukrajinské letectvo varovalo před ruskými bombardéry Tu-95 blížícími se k hranicím. „Rakety dopadají jedna za druhou. Podle mě jde o nejméně deset až dvanáct výbuchů. V centru města je dost hlučno,“ popsal jeden z nich. Další novináři mluvili o úderech v okolí kyjevské Podilské čtvrti a o plamenech s kouřem.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že byl hlášen útok na blíže nespecifikovanou neobytnou oblast v Oboloňské čtvrti a že v Podilské čtvrti byly zasaženy skladové prostory. V Ševčenkivské a Darnycké čtvrti zase hořely úlomky raket; právě v Darnycké čtvrti podle AFP zemřeli dva lidé. Celkový rozsah škod není zatím známý, napsal deník.
Ruské ministerstvo obrany ve středu podle agentury Reuters sdělilo, že uskutečnilo masivní útoky na cíle v Kyjevě i v dalších ukrajinských oblastech. Mluví i o zásazích cílů v Oděské oblasti či plavidel sloužících ukrajinským zájmům. Právě před masivním ruským úderem varoval v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolával se přitom na informace ukrajinské rozvědky.
Samostatný letecký útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny poškodil průmyslový objekt, uvedl na sociální síti Telegram bez dalších podrobností šéf regionální správy Oleksandr Hanža. Terčem útoku se stalo také Záporoží, kde byla podle náčelníka správy Záporožské oblasti Mychajla Semikina zasažena dopravní infrastruktura, v Kremenčuku v Poltavské oblasti zase bytové domy.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.