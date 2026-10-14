Zelenskyj tepe Kyjev za přípravy na zimu, Kličko mluví o mocenském boji

Kyjevský starosta Vitalij Kličko odmítá, že hlavní město nezvládlo přípravu na topnou sezonu, a tvrdí, že jde o snahu zlikvidovat místní samosprávu.
Připomněl, že poslanci prezidentovy strany pozvali Klička na středu do parlamentu, aby zde selhání v přípravách na zimu vysvětloval.
„K polovině října je míra realizace plánů odolnosti prakticky v celé zemi, a to i v příhraničních a frontových oblastech, vyšší než v Kyjevě. A obyvatelé Kyjeva to rozhodně pociťují, vzhledem k tomu, že k výpadkům elektřiny a vody dochází ve značné části hlavního města i po úderech ojedinělých dronů,“ prohlásil v úterý prezident.
Učinil tak po poradě, které se zúčastnil mimo jiné bývalý šéf ukrajinské tajné služby SBU Vasyl Maljuk. Na závěr prezident dodal, že se pracuje na ochraně energetických zařízení a kritické infrastruktury v Kyjevě a že připravuje „konkrétní řešení“.
Zelenskyj minulý týden obvinil městské úřady v Kyjevě ze selhání při zavádění opatření, která mají zvýšit odolnost města vůči ruským útokům. Od počátku podzimu se doprava v hlavním městě opakovaně zastavila v důsledku ruských úderů, přerušen byl i provoz metra.
Starosta Kličko prohlásil, že město kvůli stupňujícím se ruským útokům bojuje o přežití a doporučil Kyjevanům, kteří mají přátele či příbuzné mimo hlavní město, aby zvážili, zda se k nim načas nepřesunou.