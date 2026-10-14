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Zelenskyj tepe Kyjev za přípravy na zimu, Kličko mluví o mocenském boji

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  11:02
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Připravenost ukrajinského hlavního města Kyjeva na další válečnou zimu je nejhorší ze všech regionů země, která pátým rokem čelí ruské agresi. V úterý večer to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Oznámil, že zahájil konzultace o rozhodnutích týkajících se bezpečnosti a řízení, které by napravily situaci v metropoli.

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Kyjevský starosta Vitalij Kličko odmítá, že hlavní město nezvládlo přípravu na topnou sezonu, a tvrdí, že jde o snahu zlikvidovat místní samosprávu.

Připomněl, že poslanci prezidentovy strany pozvali Klička na středu do parlamentu, aby zde selhání v přípravách na zimu vysvětloval.

„K polovině října je míra realizace plánů odolnosti prakticky v celé zemi, a to i v příhraničních a frontových oblastech, vyšší než v Kyjevě. A obyvatelé Kyjeva to rozhodně pociťují, vzhledem k tomu, že k výpadkům elektřiny a vody dochází ve značné části hlavního města i po úderech ojedinělých dronů,“ prohlásil v úterý prezident.

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Učinil tak po poradě, které se zúčastnil mimo jiné bývalý šéf ukrajinské tajné služby SBU Vasyl Maljuk. Na závěr prezident dodal, že se pracuje na ochraně energetických zařízení a kritické infrastruktury v Kyjevě a že připravuje „konkrétní řešení“.

Zelenskyj minulý týden obvinil městské úřady v Kyjevě ze selhání při zavádění opatření, která mají zvýšit odolnost města vůči ruským útokům. Od počátku podzimu se doprava v hlavním městě opakovaně zastavila v důsledku ruských úderů, přerušen byl i provoz metra.

Starosta Kličko prohlásil, že město kvůli stupňujícím se ruským útokům bojuje o přežití a doporučil Kyjevanům, kteří mají přátele či příbuzné mimo hlavní město, aby zvážili, zda se k nim načas nepřesunou.

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