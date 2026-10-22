Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„V důsledku nepřátelského ostřelování v noci 22. října bylo v hlavním městě zraněno 15 lidí. Zejména dvě děti ve věku 15 let. 8 zraněných je hospitalizováno v městských nemocnicích,“ uvedl starosta Vladimir Kličko na Telegramu. Nejnovější útoky poškodily domy ve čtvrti Dněpr, píše Ukrinform.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi.
V ruském Lipecku, který se nachází zhruba 400 kilometrů jižně od Moskvy a má významnou ocelárnu, byl při dronovém útoku, který zasáhl obytné domy a zdravotnické zařízení. Na místě byl zraněn jeden muž, jak uvedl gubernátor Lipecké oblasti Igor Artamonov.
Starosta Moskvy Sergej Sobjanin na síti Telegram později uvedl, že Rusko v noci na dnešek sestřelilo většinu ze zhruba 630 dronů mířících na Moskvu. Zraněni podle něj byli dva lidé.
Lipeck
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Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky na ukrajinská města v době, kdy americký prezident Donald Trump navzdory dosavadním protiruským sankcím plánuje nákupy ruské ropy a vyvíjí tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby urychleně uzavřel mír s Moskvou, která odmítá slevit ze svých podmínek.
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff se tento týden zvlášť setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem s cílem zprostředkovat ukončení války.