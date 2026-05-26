V Kyjevě zadrželi osmnáctiletého mladíka. Zjišťoval pro Rusy následky útoku

Autor: ,
  10:01
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket a střel s plochou dráhou letu, včetně hypersonické rakety středního doletu Orešnik. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. (24. května 2026) | foto: AP

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
68 fotografií

Moskva tvrdí, že šlo o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk, při němž podle Ruskem dosazených úřadů zahynulo 21 lidí.

„Prováděl dodatečný průzkum v blízkosti objektu ministerstva obrany a zjišťoval následky nepřátelských zásahů,“ uvedla SBU v pondělním prohlášení k zadrženému mladíkovi.

Agent chtěl předat ruskému zpravodajskému důstojníkovi informace za účelem přípravy nových útoků na město, z čehož ho usvědčují připravené zprávy s podrobným popisem následků útoku, dodala ukrajinská tajná služba. Motivem mladíka byly podle ní peníze.

Zadržený je ve vazbě. Pokud bude shledán vinným z vlastizrady, hrozí mu až doživotní trest vězení a konfiskace majetku.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, jejíž součástí jsou prakticky každý den i údery na Kyjev a další ukrajinská města. Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že „systematické útoky“ na Kyjev v odvetě za útok na Starobilsk budou pokračovat. Zahraniční diplomaty vyzvalo k opuštění Kyjeva.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.