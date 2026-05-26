Moskva tvrdí, že šlo o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk, při němž podle Ruskem dosazených úřadů zahynulo 21 lidí.
„Prováděl dodatečný průzkum v blízkosti objektu ministerstva obrany a zjišťoval následky nepřátelských zásahů,“ uvedla SBU v pondělním prohlášení k zadrženému mladíkovi.
Agent chtěl předat ruskému zpravodajskému důstojníkovi informace za účelem přípravy nových útoků na město, z čehož ho usvědčují připravené zprávy s podrobným popisem následků útoku, dodala ukrajinská tajná služba. Motivem mladíka byly podle ní peníze.
Zadržený je ve vazbě. Pokud bude shledán vinným z vlastizrady, hrozí mu až doživotní trest vězení a konfiskace majetku.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, jejíž součástí jsou prakticky každý den i údery na Kyjev a další ukrajinská města. Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že „systematické útoky“ na Kyjev v odvetě za útok na Starobilsk budou pokračovat. Zahraniční diplomaty vyzvalo k opuštění Kyjeva.