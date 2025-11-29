Ruský útok na Kyjev zabil dva lidi. Ukrajinci zasáhli rafinerii v Krasnodaru

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Pode Tkačenka byl jeden mrtvý muž objeven ve Svjatošinském obvodě Kyjeva. Mezi 13 zraněnými je jedna žena ve vážném stavu.
Rusové podle serveru RBK-Ukrajina v noci zaútočili na ukrajinskou metropoli bezpilotními letouny i střelami. Starosta Vitalij Kličko uvedl, že útok způsobil požár ve spodních patrech výškové obytné budovy západně od centra hlavního města. Další požár podle něj vypukl v domě v centrální části Kyjeva, podařilo se jej však rychle uhasit. Podle Tkačenka na zasažených místech pracují záchranné týmy.
Rusko útočí na Kyjev pravidelně. Agentura Ukrinform v pátek napsala, že invazní síly od začátku roku vyslaly na ukrajinskou metropoli přes 1000 dronů a zabily 166 Kyjevanů, dalších 866 lidí zranily, napsala ukrajinská tisková agentura s odvoláním na kyjevskou vojenskou správu. Většinu obětí mají na svědomí podle ní ruské úderné drony. Například v úterý ruský útok podle kyjevských činitelů zabil sedm lidí.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země.
Útok na ropnou rafinerii
Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno informovalo o noční likvidaci 103 ukrajinských dronů nad deseti ruskými regiony a také nad anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a nad Azovským mořem. Později resort oznámil ještě ranní sestřelení dalších pěti ukrajinských dronů.
Ruské ministerstvo obrany obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Resort obrany nehlásí ani škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně o zraněných či zabitých civilistech.
Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu v noci s odvoláním na úřady ruského Krasnodarského kraje informovala o nočním útoku na Afipskou ropnou rafinerii, kde vypukl požár. Upozornila také na hlášení úřadů z Volgogradu, podle kterých byly ve městě kvůli dronovému útoku poškozeny obytné budovy, jedno z míst podle tamního gubernátora Andreje Bočarova poškodil pád trosek dronu.
Ukrajinské údery se v posledních měsících stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel země a její vojenskou výrobu.