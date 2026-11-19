Vila Čchi-lin v Šen-čenu slouží jako oficiální městská rezidence pro vzácné hosty a zahraniční hodnostáře. Rozkládá se v klidném prostředí u jezera Si-li, poblíž golfového hřiště a zoologické zahrady, zhruba půl hodiny od letiště.
Na první pohled může působit netradičně, že se takto vrcholná schůzka odehrává v areálu hotelového typu. Rozlehlý komplex však nabízí dostatek soukromí i odstupu od okolí.
Samostatné budovy, sály a stravovací zázemí navíc pojmou početný doprovod, ochranku i diplomaty. Místo běžně slouží k přijímání zahraničních delegací, takže je pro takovou návštěvu ideální.
Pro hostitelskou stranu hraje roli i silná osobní vazba. Otec čínského prezidenta Si Čung-sün v tomto komplexu strávil několik měsíců v roce 2002 poté, co mu lékaři v lednu téhož roku diagnostikovali rakovinu.
K jeho tehdejšímu pobytu se v roce 2013 vrátil státní Lidový deník, který citoval z jeho biografie: „Krajina je tu nádherná a vzduch je čerstvý; Si Čung-sün měl tato místa velmi rád. Cítil se tu uvolněně a měl ve zvyku chodit na procházku každý den ve stejnou hodinu.“
Si Čung-sün, který patřil k výrazným postavám Komunistické strany Číny a působil jako guvernér provincie Kuang-tung, zemřel v květnu 2002.
Vila Čchi-lin už má se světovou politikou zkušenosti, jakkoli čtvrteční summit představuje nejvyšší úroveň mezinárodního politického setkání v historii areálu. V roce 2006 zde byl během své návštěvy Číny ubytován i tehdejší severokorejský vůdce Kim Čong-il.
Samotný komplex byl postaven v roce 1997 a v roce 2019 prošel rekonstrukcí. Zahrnuje samostatné vily i velké banketové sály v evropském stylu a až do konce loňského roku byl dlouhodobě otevřen veřejnosti pro pobyty, svatební hostiny i konference. Návštěvníci si zde chválili malebné pozemky kombinující čínské a západní architektonické prvky.Areál nabízí také restaurace s čínskou i západní kuchyní, bazény a tenisové kurty.