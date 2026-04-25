Hlavní kyperská námořní základna Evangelos Florakis, která je vzdálená asi 229 kilometrů od libanonského pobřeží, získá nový heliport. Ten budou financovat Evropská unie a Spojené státy a zařízení bude schopné přijímat velké transportní vrtulníky typu CH-47 Chinook určené k přepravě evakuovaných osob ze zón konfliktů.
Na jihozápadě ostrova se rozšíří letecká základna Andreas Papandreu, kde vznikne nová plocha umožňující rychlejší doplňování paliva a údržbu těžkých vojenských transportních letounů zapojených do humanitárních operací.
Spojené státy financují oba projekty v rámci širší modernizace zařízení, aby Kypr mohl lépe zvládat rozsáhlé operace při humanitárních krizích. Přesná výše investic zatím nebyla zveřejněna, Washington však poskytl půl milionu eur (asi 12 milionů Kč) na vypracování rozvojového plánu rozšíření letecké základny.
Taková spolupráce by ještě před deseti lety byla podle AP nepravděpodobná. Od té doby však Kypr opustil svou dlouhodobou politiku neutrality a výrazně se přiklonil k Západu. Vztahy se Spojenými státy se dále prohloubily za prezidenta Nikose Christodulidise, během jehož působení skončilo dlouholeté americké zbrojní embargo vůči ostrovu.
Kypr v posledních letech opakovaně sloužil jako tranzitní bod při krizích v regionu. V roce 2023 přes ostrov probíhala repatriace cizinců ze Súdánu, v roce 2025 zase evakuace lidí z Izraele a návraty Izraelců ze zahraničí po úderech na íránská jaderná zařízení. O rok dříve Nikósie aktivovala námořní humanitární koridor Amalthea pro dopravu pomoci do Pásma Gazy.
Americká armáda se dříve při operacích v oblasti spoléhala především na britské základny na Kypru, například Královského letectva Akrotiri, kterou letos v březnu podle kyperských představitelů zasáhl dron vypuštěný z Libanonu.
Podle prezidenta Christodulidise bude využití kyperských zařízení omezeno výhradně na humanitární účely. Modernizovaná námořní základna má navíc získat nové přístavní vybavení schopné přijímat větší válečné lodě a zajistit protivzdušnou ochranu transportních vrtulníků. Letecká základna má také hostit nové regionální koordinační centrum pro hašení rozsáhlých lesních požárů, které by mohlo pomáhat i okolním zemím Blízkého východu.
Evangelos Florakis (červeně), Andreas Papandreu (modře)
