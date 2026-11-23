Oba diplomaté podle zmíněných činitelů museli minulý týden Kypr opustit. Byli podezřelí z toho, že pod diplomatickým krytím pracovali pro ruské zpravodajské služby.
Podle zmíněných představitelů byli tito muži v kontaktu s kyperskými občany, kteří měli přístup k důvěrným informacím. Uvedl to server Politico s odvoláním na dva nejmenované kyperské představitele.
Server požádal ruské velvyslanectví na Kypru o vyjádření, avšak do okamžiku zveřejnění zprávy neobdržel žádnou odpověď.
Moskva byla kdysi pro Nikósii hlavním zdrojem přímých zahraničních investic a tento středomořský ostrov dříve sloužil jako bankovní centrum pro ruské investory – od obchodníků se zbraněmi až po firmy podnikající v hazardním průmyslu. V posledních letech však sankce EU, regulační tlaky a změny v geopolitické orientaci přiměly Nikósii, aby se od tohoto typu investic odvrátila.
Kypr, který je členským státem EU, podpořil zpřísňující se sankce unie vůči Rusku, uvalené v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Podle ukrajinské zahraniční rozvědky vyhostily evropské země od zahájení ruské invaze v únoru 2022 z diplomatických misí již více než 700 ruských představitelů, dodalo Politico.