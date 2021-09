Britští labouristé o benzinu hlasitě mlčí. Opoziční strana promarnila šanci zaútočit

Na britských pumpách se čekají až hodinové fronty na benzin. Ten je momentálně de facto na příděl, poněvadž žádná stanice neprodává za víc než za 30 liber – to je asi 900 korun a za současné inflace nevystačí ani na polovinu nádrže.



Ideální šance pro opozici, chtělo by se říci. Jenže Labouristická strana, která se přesně ve stejnou dobu sešla ke své výroční konferenci v Brightonu, k tématu hlasitě mlčí. Je totiž v této věci rozdělena – podobně jako v ostatních tématech. „Každý vlastní gól, který si toryové (konzervativci – pozn. red.) dají, by měl být zúročen Labouristickou stranou,“ řekl levicovému týdeníku New Statesman labouristický starosta Liverpoolu Steve Rotheram. „K tomu tady přece jsme, nebo ne? Doufám, že je naše vedení začne rozebírat – nejenom tady (na konferenci), ale během dalších měsíců, den po dni v parlamentu, tak, abychom poskytli opravdovou alternativu a lidé se k nám vrátili.“

Opatrný šéf

Jenže stranický šéf Keir Starmer velí k opatrnosti. Celou konferenci chtěl původně zaměřit na covid a labouristy představit jako stranu, která Brity dokáže v postpandemickém světě správně zorientovat. Nyní se údajně obává, že by palivová krize mohla odvrátit pozornost od jeho hlavního poselství.

Jeho hlavním terčem navíc neměli být konzervativci, nýbrž levé křídlo labouristické strany – tzv. „corbynisté“ (podle bývalého lídra strany Jeremyho Corbyna). To se ukázalo i včera během Starmerovy závěrečné řeči, ve které se předseda zavázal už nikdy nejít do voleb „s manifestem, který není vážně míněným plánem k vládnutí“ – jasná narážka na Corbynův „seznam přání“, se kterým přišel před posledními parlamentními volbami v prosinci 2019.

Labouristé tehdy mimo jiné slibovali znárodnění klíčových podniků, druhé referendum o brexitu či jízdné autobusem zdarma pro lidi pod 25 let.

Za Starmerovou opatrností může být také obava z dalšího rozdělení již tak znesvářené strany. Vyzdvihováním palivové krize se totiž přinejmenším implicitně kritizuje rozhodnutí Britů opustit Evropskou unii – a i mezi labouristy je řada brexitářů, především na levém křídle strany, které Starmera už tak nemá příliš v lásce. „Neřekl bych, že za (nedostatek benzinu) může brexit,“ uvedl znatelně defenzivní Starmer v úterý pro televizi Channel 5. „Řekl bych ale, že bylo nevyhnutelné, že při odchodu z Evropské unie budeme potřebovat vyřešit otázku řidičů.“

Jenže přinejmenším podle některých spolustraníků měl být Starmer mnohem adresnější a pořádně konzervativce podusit. Labouristický šéf sice na úvod své včerejší řeči palivovou krizi alespoň krátce zmínil, podle členů jeho stínového kabinetu to ale bylo příliš málo a příliš pozdě. Celá konference byla údajně příliš zahleděná do sebe. Jeden nejmenovaný stínový ministr pro deník The Guardian mluvil o „promarněné příležitosti“.

Blairův dědic

Starmer je středový politik, který se hlásí k odkazu takzvaných nových labouristů pod vedením Tonyho Blaira.

Dal to jasně najevo i tentokrát, když na úspěchy bývalého ministerského předsedy opakovaně odkázal, aniž by ho přímo jmenoval. Při nastínění svých postcovidových plánů například poslanec za londýnský okrsek Holborn a St. Pancras řekl: „Vzdělání je tak důležité, že bych ho nejradši zmínil třikrát.“

To je pro labouristického voliče snadno čitelná pochvala Blaira, který kdysi na otázku, co jsou tři priority jeho vlády odpověděl: „Vzdělání, vzdělání, vzdělání.“

Úspěchy Blairových let by přitom labouristi potřebovali zopakovat jako sůl. V opozici už totiž sedí dlouhých 11 let.