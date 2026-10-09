Kandidátka labouristů Sagal Abdiová-Waliová získala 12 292 hlasů, což představuje 45 procent, šéf zelených Zack Polanski dostal 8928 hlasů (33 procent). Na třetím místě skončil kandidát Konzervativní strany a bývalý místní zastupitel Ewan Cameron, za ním se umístil zástupce nacionalistické strany Reform UK Pete Newman.
„Doufám, že tahle chvíle také říká něco o tom, kdo kam patří,“ prohlásila po vítězství politička, která do Británie přišla jako dětská uprchlice ze Somálska a v současnosti vede místní radu ve čtvrti Camden.
Svůj úspěch označila za vzkaz lidem, kteří chtějí „rozdělovat zemi“ v narážce na protiimigrační politiku stran, jako je Reform UK. V parlamentu se chce zaměřit zvláště na sociální témata jako je špatná dostupnost nájemního bydlení, řekla stanici BBC.
Vítězství labouristů se podle průzkumů očekávalo. Burnham se snaží získat zpět přízeň tradičních voličů ve velkých městech, kterou strana ztratila během dvou let Starmerovy vlády. Vysoce postavená představitelka labouristů a bývalá ministryně školství Bridget Phillipsonová označila výsledek za jasné vyjádření podpory voličů pro Burnhamovu politiku.
V celostátních průzkumech je hlavním soupeřem vládních labouristů Reform UK. Labouristé ale chtějí posílit i mezi levicově orientovanými voliči, kteří se přiklonili k zeleným. Všeobecné parlamentní volby se mají konat až v polovině roku 2029.
Pro třiačtyřicetiletého Polanského, bývalého herce a hypnoterapeuta, je výsledek porážkou, neboť jeho cílem bylo připravit labouristy v jejich dlouhodobé državě o křeslo. Podle Polanského, který se stal předsedou zelených teprve před rokem, mělo jít pro jeho stranu o historické volby. Zelení totiž mají křesla v londýnské městské radě a ovládají některé městské části, nikdy však za obvod v hlavním městě nezískali křeslo v parlamentu.
„Od roku 1983 to byl pro labouristy jistý mandát, dnes je to méně jistý labouristický mandát a pro nás je to určitě růst. Příště už se tam dostaneme,“ řekl Polanski stanici BBC v narážce na snižující se náskok labouristů v posledních třech volbách.
V parlamentních volbách v roce 2024 získal Starmer v tomto londýnském obvodě téměř polovinu hlasů. Dalších 19 procent voličů dalo hlasy nezávislému kandidátovi, který stavěl kampaň hlavně na odporu proti válce v Gaze, což je zvučné téma i pro Polanského. Kandidát zelených v minulých volbách získal přes deset procent.
Burnham vystřídal Starmera ve funkci premiéra letos v červenci. V září se Starmer vzdal i křesla poslance poté, co postupně ztratil podporu strany kvůli sérii chyb, politickým zvratům a katastrofálním výsledkům v květnových komunálních volbách. V nich zelení zaznamenali v Londýně rekordní zisky, většinou na úkor labouristů.
Od té doby ale v celostátních průzkumech oslabili. Burnham totiž přišel s několika politickými návrhy, které zvýšily popularitu labouristů mezi levicovými voliči, jako je tvrdší postoj vůči Izraeli či ambicióznější přístup ke vztahům s Evropskou unií.
Výsledek završuje pro Polanského řadu nepříznivých dnů. Jeho způsob vedení zelených se stal terčem kritiky poté, co členové strany minulý víkend schválili rezoluci označující sionismus za formu rasismu. To narazilo na odpor židovských organizací, dalších politických stran i většiny poslanců zelených.
Polanski, který je sám Žid a stranického hlasování se nezúčastnil, po vyhlášení jeho výsledků řekl, že vysídlování Palestinců považuje za rasismus. Odmítl ale říci, zda usnesení své strany podporuje.
Po oznámení výsledků doplňovacích voleb Polanski dal najevo zklamání, ale uvedl, že v čele strany zůstane, a prohlásil, že zelení budou i přes tento neúspěch dál posilovat. „Spousta lidí mi u dveří říkala, že chtějí dát Andymu Burnhamovi šanci,“ řekl Polanski novinářům. „Nuže, teď tu šanci má. Uvidíme, jak s ní naloží,“ dodal.