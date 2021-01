Laschet je občas trochu váhavý, soudí politoložka o možném nástupci Merkelové v čele Německa

Mnichov/Praha Cestu nového šéfa německých křesťanských demokratů (CDU) Armina Lascheta do čela spolkové vlády by mohly zhatit intriky podporovatelů poraženého rivala Friedricha Merze, soudí politoložka Ursula Münchová.

URSULA MÜNCHOVÁ (60) ■ Je profesorkou politologie na Univerzitě Bundeswehru v Mnichově ■ Zároveň vede Akademii pro politické vzdělávání v Tutzingu ■ Je členkou vědecké rady univerzity v Mnichově ■ Věnuje se analýze německého politického systému ■ Často komentuje vnitropolitické dění, je považována za odbornici na obě německé křesťanské strany, CDU a CSU.

Lidovky.cz: Bylo zvolení Armina Lascheta do čela CDU překvapením?

Jeho vítězství se rýsovalo už poslední půlrok. Výsledek ale byl těsný, v prvním kole měl jeho hlavní konkurent Friedrich Merz dokonce o pět hlasů víc. Na straně druhé se vědělo, že Laschetova obliba mezi Němci není úchvatná. Nedalo se vyloučit, že to delegáti zohlední.

Myslím, že uspěl hlavně proto, že byl považován za záruku, že i pod jeho vedením bude strana zaměřena středově.

Lidovky.cz: Bude Laschet volebním lídrem obou křesťanských stran, a tím pádem nástupcem Angely Merkelové v čele vlády?

Řekla bych, že je to hodně pravděpodobné – i proto, že předseda CDU má vždy „právo první volby“. Pro to, aby ho nevyužil, by musel existovat hodně pádný důvod. Takovým by snad mohlo být, že by se Laschetova popularita ještě nějak víc propadla.

Kdo povede obě křesťanské strany do voleb, bude záležet na Laschetově dohodě s šéfem bavorských křesťanských sociálů (CSU) Markusem Söderem. A bavorští politici se rozhodují odjakživa podle toho, co je dobré pro jejich region, jak ho lze v rámci Německa nejlépe zviditelnit. Když by totiž byl Söder celostátním lídrem, už by nemohl brát na Bavorsko tolik ohled.

Co by ještě mohlo hrát roli, je způsob, jakým se s porážkou na sjezdu vyrovnají ti, kdo podporovali Merze. Zajímavé je, že Merz neřekl, že bude nového předsedu podporovat. Naopak, ač poražený, hned se přihlásil o místo ve vládě. Pokud budou Merzovi lidé Lascheta i nadále odmítat a vystupovat proti němu, ať už otevřeně, či skrytě v zákulisí, mohlo by to jeho úsilí stát se kancléřem zhatit.

Lidovky.cz: Kdybyste měla popsat rozdíly mezi Laschetem a Söderem, co byste vyzdvihla?

Laschet je občas trochu váhavý, nerozhodný, často říká „jak ..., tak“. Naproti tomu Söder se zdá mít ve všem jasno, nebojí se riskovat. Prokázal to při boji proti pandemii, čemuž také bavorský premiér vděčí za vysokou popularitu, kterou nyní má.

Nemyslím si ale, že lidé, kteří dnes podporují Söderův přístup, by mu pak automaticky dali hlas ve volbách. Pak bude rozhodovat řada dalších hledisek. I třeba to, že politici z katolického Bavorska to mají v protestantské severní části Německa tradičně těžké.

Lidovky.cz: Může být Laschet úspěšný předseda strany, když ji nebude řídit z Berlína, ale ze svého domovského regionu?

Ano, je to určitý handicap, Düsseldorf (hlavní město Severního Porýní – Vestfálska – pozn. red.) je něco jiného než Berlín. Ale když jste premiérem nejlidnatější země, jde to určitě o něco snáz.

Nesmíte zapomenout, že to je přechodné řešení trvající do podzimních voleb. Do té doby bude všechna pozornost upřena na kancléřku Angelu Merkelovou. Bude vnímána jako hlava strany, i když se jejího vedení formálně už dávno vzdala. Tím bude Laschet méně v jejím stínu, než kdyby se hned vzdal pozice zemského premiéra a šel do Berlína.

Lidovky.cz: Podle čeho se budou voliči na podzim rozhodovat. Bude pandemie ještě hlavním tématem?

Ano, ale doufám, že už ne kvůli vysokým číslům nově nakažených či obětí. Věřím, že už půjde o to, jak překonat její ekonomické dopady, jaké vyvodit závěry ze zvýšeného využívání digitálních metod při práci a podobně.

Lidovky.cz: Jako šéf CDU bude mít Laschet i značnou váhu v rámci Evropské lidové strany sdružující křesťanské demokraty v EU. Jaký postoj zaujme vůči straně Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a pokusům o její vyloučení?

Řekla bych, že tady se projeví Laschetův styl, který se snaží integrovat i protichůdné názory, udržet je pod společnou střechou. Na straně jedné nechce Orbána ztratit. Zároveň se mu musí jako středovému politikovi příčit Orbánova vize „iliberální demokracie“.

Myslím, že Laschet bude lavírovat. K nějakému rozhodnutí ho ale mohou časem tlačit budoucí vládní partneři. Rozchod s Fidesz se pokusí co nejvíc oddálit.