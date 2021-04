Laschet vs. Söder: zatím remíza. Vrcholí souboj o to, kdo převezme nástupnictví po kancléřce Merkelové

BERLÍN/PRAHA „Rozhodnutí padne mezi Velikonocemi a Svatodušními svátky,“ zněla v posledních měsících jako mantra odpověď německých křesťanských demokratů na otázku, kdo je povede do podzimních celostátních voleb. Velikonoce už byly a do Svatodušních svátků, které připadnou na 23. května, ještě zbývá více než měsíc.

Během víkendu ale dostaly věci rychlý spád. Oba potenciální uchazeči o nástupnictví kancléřky Angely Merkelové, nový předseda křesťanských demokratů (CDU) Armin Laschet a šéf bavorských křesťanských sociálů (CSU) Markus Söder, poprvé veřejně oznámili, že chtějí o pozici volební jedničky aktivně usilovat. A také, že nikdo nechce tomu druhému předčasně ustoupit.

Laschet v pondělí za sebou sešikoval klíčové osobnosti CDU, včetně několika zemských premiérů nebo i někdejšího rivala v souboji o předsednictví Friedricha Merze. Plnou podporu mu vyjádřil též předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble, jenž požívá ve straně velkou autoritu.

Söder zase získal podobně jednomyslnou podporu v grémiích CSU. O víkendu navíc opakovaně prohlašoval, že společným volebním lídrem CDU a CSU by se měl stát ten, kdo je u veřejnosti populárnější. A to je právě on.



Laschet a Söder, oba zemští premiéři, v poslední době už sváděli na dálku nevyhlášený souboj, kdo z nich je lepším krizovým manažerem v době pandemie. Úspěchy v boji s koronavirem se měly stát hlavním kvalifikačním kritériem pro budoucího kancléře.

I proto, že mezi občany roste nespokojenost s rychlým střídáním uzávěr a krátkých fází rozvolňování. Především se ale stále ještě nedaří zrychlit očkovací kampaň, kterou zpočátku brzdil nedostatek vakcín a teď zase pochybnosti, zda je očkovací látka firmy AstraZeneca dostatečně bezpečná.



To všechno stálo CDU v posledních měsících značnou podporu u voličů. Aktuálně by jim dalo hlas okolo 27 procent občanů, což je o šest procentních bodů méně, než kolik získali při posledních volbách v roce 2017. Druzí Zelení, kteří budou jejich hlavními konkurenty, mají podle průzkumů přibližně 23 procent.

Hlavně nový předseda CDU Armin Laschet, jenž vede stranu teprve od začátku ledna, kvůli tomu čelil v poslední době rostoucímu tlaku. Protože je zároveň i premiérem nejlidnatější německé spolkové země, Severního Porýní-Vestfálska, je skoro každý jeho krok, který podnikne v boji proti pandemii, pod drobnohledem celého Německa. Od časů loňské, první vlny pandemie navíc Lascheta pronásleduje pověst, že na rozdíl od ostatních zemských premiérů váhal s vyhlášením tvrdého lockdownu. A když už se k tomu odhodlal, patřil k těm, kdo chtěli všechna omezení pokud možno co nejrychleji zrušit.

Teď už ale Laschet naopak nějakou dobu varuje před rychlým rozvolňováním. Před několika dny přišel s návrhem jakéhosi krátkodobého „přemosťovacího lockdownu“ jako řešení pro současnou situaci, kdy jsou na většině území Německa počty nově nakažených na 100 tisíc obyvatel stále vysoké. Podle šéfa CDU by měla po dobu dvou až tří týdnů platit v celém Německu úplná uzávěra a teprve poté by se mohlo začít pomalu rozvolňovat.

Jedovaté poznámky z Bavorska

Jeho rival, bavorský premiér Söder, naopak vsadil od první chvíle na přísná omezení. Proto teď Lascheta za jeho nejnovější návrhy okázale chválí. Ve skutečnosti už ovšem myslí strategicky o krok dál. Řadu měsíců se totiž prezentuje jako největší podporovatel Angely Merkelové. Navzdory současným problémům se zvládnutím pandemie je kancléřka i po 16 letech v úřadě stále nejpopulárnější političkou v zemi.

„Kdo chce získat hlasy Merkelové, musí prosazovat politiku jako Merkelová,“ opakuje Söder stále dokola a naznačuje, že právě on považuje sám sebe za jejího pokračovatele, i když formálně není členem její strany. Navzdory tomu, že ještě před pěti lety dnešní bavorský premiér ostře nesouhlasil s jejími rozhodnutími během uprchlické krize.

Naopak Laschet, který má odjakživa pověst liberálního politika blízkého Merkelové, se od svého zvolení do čela CDU několikrát opatrně pokoušel od kancléřky odpoutat. I proto, že se chtěl pokusit získat zpět zklamané konzervativní voliče. Zatím ale bez většího úspěchu.

Sama Merkelová velmi dobře ví, jaký souboj se nyní za jejími zády odehrává. A protože zmíněné mechanismy dobře zná, dokáže je využívat ve svůj prospěch.

Když nedávno ve veřejnoprávní televizi veřejně kritizovala některé zemské premiéry, že jsou prý v souvislosti s pandemickými opatřeními nedůslední a porušují dohody, jež předtím s kancléřkou uzavřeli, jmenovitě uvedla právě Lascheta. Tím mu relativně jasně dala najevo, kde jsou jeho hranice. Zatímco předseda CDU to raději přešel mlčením, neodpustil si Söder jedovatou poznámku: „Připadá mi hodně zvláštní, když se šéf CDU a kancléřka půl roku před volbami veřejně hádají.“