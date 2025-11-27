Masivní lavina v Rakousku zasáhla i sjezdovku. Záchranáři pátrají po přeživších

Autor: ,
  14:56aktualizováno  14:56
Na Stubaiském ledovci v Alpách v Rakousku se utrhla velká lavina. Záchranáři zatím vyprostili devět lidí, po možných dalších zasypaných pátrají. Sněhová masa, kterou zřejmě uvolnili lyžaři ve volné krajině, částečně zasáhla i sjezdovku.
Stubaiský ledovec

Stubaiský ledovec | foto: Martin Čapekpro iDNES.cz

Ranní tlačenice u dolní stanice lanovky na Stubaiský ledovec (listopad 2024)
Stubaiský ledovec
Stubaiský ledovec. Lyžařské středisko je z části v chráněném sedle.
Část skiareálu Stubaiský ledovec patří územně do obce Sölden.
7 fotografií

Záchranáři prozatím neví, zda se podařilo vyprostit všechny zasypané. Na místě proto i s nasazením vrtulníků a pátracích psů pokračuje hledání.

Horská služba nejprve zachránila šest lidí v blízkosti sjezdovky, které lavina zasypala jen částečně. Později pod sněhem našla tři další osoby, které letecky dopravila do nemocnice.

Zdravotní stav zasypaných znám není, jejich identitu úřady dosud nezveřejnily.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.