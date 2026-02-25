Lavina v Tatrách smetla dva polské lyžaře, záchranáři vyprošťovali jejich těla

Autor: ,
  22:16aktualizováno  22:16
Pod lavinou ve Vysokých Tatrách na Slovensku ve středu zahynuli dva polští lyžaři. Informovala o tom letecká záchranná služba, která varovala před zvýšeným rizikem lavin. Toto nebezpečí se navíc s pokračujícím teplým počasím nadále zvyšuje.

ilustrační snímek | foto: Jiří Hejtmánek, Horská služba Jeseníky

Neštěstí, které nahlásili svědci, se stalo odpoledne v Mengusovské dolině. Záchranáři zasahovali v náročném terénu, z vrtulníku se museli spustit s pomocí navijáků.

Svědkům se podařilo jednoho z lyžařů vyprostit, ten však nevykazoval žádné známky života, proto začali s oživováním. V resuscitaci následně neúspěšně pokračoval zasahující lékař.

Záchranáři mezitím s pomocí lavinového vyhledávače nalezli druhého lyžaře, kterého poté ze sněhu vykopali mrtvého.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.