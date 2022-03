Sibiřský obrat. Lavrov údajně v polovině cesty otočil svůj let do Pekingu zpět na Moskvu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v noci na čtvrtek letěl do Pekingu, z dosud neznámých příčin se však let ještě nad Sibiří otočil a vrátil se do Moskvy, informoval německý deník Bild. Letadlo s Lavrovem se k cestě zpět na moskevské letiště Vnukovo otočilo nad Novosibirskem, tedy po 2800 kilometrech letu.