Nejde o Ukrajinu, ale o světový řád. USA nemají zájem o rychlé řešení, myslí si Lavrov

„Řídím se hodnocením našich vyjednavačů. Ti konstatují, že jednání se z pochopitelných důvodů nevyvíjejí dobře, ale přesto je určitá naděje na dosažení kompromisu,“ citovala Lavrova agentura TASS.

Lavrov sám minulý týden ve čtvrtek hovořil se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou. „Dobře jsme si popovídali. Budeme na takové kontakty v budoucnu připraveni. Je ale žádoucí pochopit především přidanou hodnotu takovýchto kontaktů,“ řekl Lavrov, který svého kolegu zkritizoval, že „nepředložil žádné nové myšlenky“.

Šéf ruské diplomacie nicméně vyjádřil naději v „konstruktivního ducha“ na ukrajinské straně, který umožní dohodnout se na neutrálním statusu Ukrajiny.

I Zelenskyj ve středu ze své strany řekl, že stanoviska Ukrajiny a Ruska na vyjednávání o řešení konfliktu se sbližují. Je nicméně zapotřebí více času na to, aby se dospělo k tomu, co by odpovídalo ukrajinským zájmům.

Spojené státy hrají podle Lavrova rozhodující roli při určování pozice kyjevských úřadů. „Nyní nevidíme žádný zájem ze strany Spojených států, aby tento konflikt byl co nejdříve vyřešen,“ řekl.

Co smí Ukrajina mít za zbraně

Moskva je podle Lavrova připravena stanovit, jaké zbraně může mít Ukrajina do budoucna k dispozici. „Samozřejmě nezapomínejme na úkol demilitarizace, na Ukrajině nemohou být žádné zbraně, které by představovaly hrozbu pro Ruskou federaci,“ řekl.

Lavrov rovněž sdělil, že opatrná reakce NATO na ukrajinské výzvy k většímu zásahu do konfliktu zchladila Zelenského nadšení. „Pamatujeme si, jak nedávno, před několika týdny, prezident Zelenskyj mluvil o tom, že je třeba, aby NATO uzavřelo vzdušný prostor, začalo bojovat za Ukrajinu, naverbovalo žoldáky a poslalo je na frontu,“ tvrdil. „Aliance, ve které jsou stále rozumní lidé, tento zápal zchladila,“ pokračoval.

„Západ nechce řešit tuto situaci mírovou cestou,“ reagoval Lavrov na odvážnou otázku moderátora, proč se Rusko rozhodlo pro „speciální vojenskou operaci“ na Ukrajině a proč se nesnažilo „mírovou cestou vyřešit problémy v bezpečnostní sféře“.

„Nejde ani tak o Ukrajinu, jako o světový řád,“ prohlásil šéf ruské diplomacie. „Současná krize je osudovým okamžikem, epochálním okamžikem moderní historie, protože odráží bitvu v jejím nejširším slova smyslu pro to, jak bude vypadat světový řád.“

10. března 2022