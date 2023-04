Lavrov k výroku Pavla o Číně: Neodpovídá činnosti „normálního politického představitele“

Súdán, v němž zuří boje mezi znepřátelenými frakcemi, má právo využít služeb soukromé ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, sdělil v úterý novinářům Lavrov.

Rusko aktuálně Radě bezpečnosti předsedá a Lavrov tak vede její úterní jednání v New Yorku. Ruský ministr zároveň podle Reuters na tiskové konferenci kritizoval Západ za to, že podle něj přivedl jednání o vývozu ukrajinského obilí do mrtvého bodu.

Lavrov prohlásil, že nevidí důvod, proč by Súdán nevyužil služeb Wagnerovy skupiny. Zdůraznil přitom, že tato organizace je soukromá. Její zakladatel Jevgenij Prigožin je ale znám svými vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina a členové skupiny se spolu s ruskou armádou podílejí na ruské invazi na Ukrajině.

Situaci v Súdánu označil Lavrov za tragédii. Prohlásil také, že o rozdělení této africké země jde dlouhodobě Spojeným státům.

Wagnerova skupina podle dřívější zprávy stanice CNN dodala súdánským polovojenským Jednotkám rychlé podpory (RSF) rakety a další vybavení pro boj se súdánskou armádou. Boje v Súdánu, které se rozhořely 15. dubna, si podle zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) vyžádaly nejméně 459 mrtvých a 4072 zraněných.

Ruský ministr zahraničí v New Yorku rovněž kritizoval plnění dohody, která má umožnit vývoz obilí ze zablokovaných ukrajinských přístavů. Dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem loni v létě pomohly dojednat OSN a Turecko.

Smlouva byla od té doby několikrát prodloužena, naposledy do 18. května. Moskva opakovaně pohrozila, že na další prodloužení nepřistoupí, pokud nenastane pokrok při plnění ruských požadavků na odstranění překážek ve vývozu ruské zemědělské produkce a hnojiv. Lavrov uvedl, že v tomto ohledu ale nebyly „prakticky žádné výsledky“, a obvinil Západ, že ujednání přivedl do „mrtvého bodu“.