Usmíření se naše generace nedočká, vždyť Západ drancuje ruský majetek, míní Lavrov

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  21:43aktualizováno  21:43
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Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě (8. června 2026)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě (8. června 2026) | foto: Alexander NemenovReuters

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Rusko nebude mít normální vztahy se Západem přinejmenším za života současných generací, prohlásil v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. O Lavrovových výrocích před studenty moskevské diplomatické školy MGIMO informovala ruská média.

„Nikdy neříkej nikdy, ale předpovídám, že za života zde přítomných pokolení nikdy nebudou takové (normální) vztahy (se Západem),“ řekl Lavrov a dodal, že Rusko nemůže věřit „Západu, který nám lhal a i teď lže“. Marné ruské pokusy „dát šanci západním kolegům nás přesvědčily, že jsme teď na jediné správné cestě“, dodal.

Vztahy mezi Západem a Ruskem se prudce zhoršily v roce 2014 po ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym a rozdmýchání ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny, který v únoru 2022 rozkazem ruského prezidenta Vladimira Putina k invazi vojsk do sousední země přerostl v nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Nyní, kdy boje pokračují pátým rokem, Moskva tvrdí, že byla k válce „donucena“ či do ní „zavlečena“, přestože ruští představitelé před invazí opakovaně ujišťovali, že se nechystají Ukrajinu napadnout a že je Západ lživě, neopodstatněně a bezdůvodně obviňuje.

Lavrov nyní obvinil západní země z „otevřeného drancování“ ruského majetku“, tedy ruských aktiv, které byly zmrazeny v reakci na invazi ruských vojsk, a zabavování lodí ruské stínové flotily, které slouží k obcházení západních sankcí, uvalených na Rusko v reakci na rozpoutání války proti Ukrajině. „Kradou potichu, ale loupí, jak víte, otevřeně,“ postěžoval si ministr podle serveru The Moscow Times.

Tvrdil, že Rusko nepřistoupí na to, aby své bohatství směňovalo za „korálky“, a obvinil USA, Evropu a Japonsko, že vědomě ničí model globalizace, který vytvářely.

USA se podle ruského ministra také snaží odradit blízké partnery Ruska od vztahů s Moskvou, a to ne z nějakých ideologických důvodů, ale protože Američané si nepřejí, aby z blízkých vztahů s partnery mělo Rusko prospěch, a chtějí, aby se tyto země přeorientovaly z Ruska na USA.

Rusko podle Lavrova usiluje o spolupráci na rovnoprávném základě, jak si přeje většina zemí globálního Jihu a Východu, ale Západ se jim to podle ministra snaží zakázat.

Evropští vůdci „páchají harakiri“, když vybízejí své voliče, aby snášeli nepříjemnosti kvůli Ukrajině, tvrdil ruský ministr. Rozhodující vliv na vnímání Ruska ve světě a posílení ruského vlivu má podle ministra situace ve válce proti Ukrajině. Lavrov zdůraznil, že Moskva není ochotna přistoupit na dohody, které by opomíjely ruské zájmy: „Bez pragmatismu a bez rovnováhy zájmů na žádné dohody nepřistoupíme,“ prohlásil.

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Usmíření se naše generace nedočká, vždyť Západ drancuje ruský majetek, míní Lavrov

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