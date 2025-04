„Byla to pomalu hořící bomba, kterou v roce 2004 odpálil Jean-Marie Le Pen a která v pondělí 31. března explodovala u pařížského nejvyššího soudu. Zažehly se tím politické ambice jeho dcery Marine a otřásla celá politická scéna,“ napsal deník Libération.

Na jeho titulní stránce je zklamaný obličej odsouzené političky, velkým písmem napsáno „vinna“ a v doprovodném textu „politické zemětřesení“, o kterém píší i noviny Midi Libre.

Le Penová v roce 2004 kandidovala za krajně pravicovou Národní frontu (FN) do Evropského parlamentu, kde působila až do roku 2017. FN, kterou založil a do roku 2011 vedl její otec Jean-Marie, je předchůdkyní současného Národního sdružení (RN).

Le Parisien naopak k ustaranému výrazu představitelky krajní pravice připojil nadpis „šoková vlna“ a „nevolitelná“, k čemuž se přidaly noviny Les Échos s textem „zabráněno“.

Le Penová se totiž chtěla za dva roky ucházet o prezidentský mandát. Pokud soud pondělní rozhodnutí nezvrátí a nevyslyší její odvolání, nebude politička moci kandidovat. Náhradníkem by podle agentury AFP mohl být předseda RN Jordan Bardella.

Titulní strana Le Figara zmiňuje „demokratické zemětřesení“ a nejčerstvější reakci odsouzené, která v pondělním večerním rozhovoru na kanálu TF1 mluvila o politickém rozhodnutí a praktikách, které jsou vyhrazené autoritářským režimům.

List Ouest-France zachycuje odchod šéfky krajně pravicových poslanců od soudu a píše „Nevolitelná Marine Le Penová, jaké budou politické důsledky?“. Východofrancouzský Alsace pak mluví o „rozsudku, který vše obrací vzhůru nohama“.

Prokuratura v pondělí obvinila Le Penovou a asi dvě desítky dalších lidí z toho, že mezi lety 2004 a 2016 platily zaměstnance své strany RN penězi, které byly určeny na financování asistentů v Evropském parlamentu (EP). Soud spolu s političkou uznal vinnými také osm dalších členů strany a 12 parlamentních asistentů ze zpronevěry evropských fondů. Soud odhadl, že celková škoda dosáhla 2,9 milionu eur (přes 72 milionů Kč).