Le Penová i Farage u vytržení. Nacionalisty těší islandské „Ne“ Evropské unii

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  10:13aktualizováno  10:13
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Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir (vlevo) odevzdává svůj hlas ve...

Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir (vlevo) odevzdává svůj hlas ve volební místnosti Alftamyrarskoli v Reykjavíku. (29. srpna 2026) | foto: ČTK

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Islandská vláda v tomto volebním období nepovede přístupová jednání s Evropskou unií. Po vyhlášení výsledku referenda, v němž Islanďané odmítli obnovit rozhovory o přístupu do EU, to oznámila islandská premiérka Kristrún Frostadóttirová. Evropská komise respektuje rozhodnutí islandského lidu a Island zůstává blízkým partnerem, uvedl mluvčí Komise. Výsledek referenda už přivítali evropští radikálně pravicoví politici.

Proti obnovení rozhovorů přerušených v roce 2013 se vyslovilo 52,8 procenta hlasujících. Voliči z venkovských oblastí přehlasovali obyvatele hlavního města Reykjavíku, kteří byli většinově pro vyjednávání o vstupu.

Podle premiérky není výsledek hlasování neúspěchem, nýbrž „vítězstvím demokracie“. Sociálnědemokratická politička již dříve uvedla, že bude výsledek všelidového hlasování respektovat

Před zmrazením rozhovorů s EU v roce 2013 Island uzavřel 11 z 33 kapitol přístupových rozhovorů. Po případném uzavření všech kapitol by musel vyhlásit další referendum o samotném vstupu.

Výsledek islandského referenda přivítali evropští euroskeptičtí politici. Francouzská politička Marine Le Penová napsala, že Islanďané připomněli zřejmou pravdu, že členství v EU „není přirozeným horizontem“ pro každou evropskou demokracii. „V době, kdy někteří prosazují větší federalizaci a přenos suverenity na Evropskou komisi, nám toto hlasování připomíná, že je možná i jiná Evropa – Evropa svobodných, suverénních národů, které dobrovolně spolupracují v otázkách společného zájmu,“ napsala žena, která se chystá kandidovat na francouzskou prezidentku.

Chtěli byste Island v EU?

Lídr britské strany Reform UK a známý euroskeptik Nigel Farage uvedl, že gratuluje Islandu „k rozhodnutí zachovat si nezávislost“.

Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy bude Island i nadále jedním z nejbližších a nejspolehlivějších partnerů EU. Costa se podle svého mluvčího po vyhlášení výsledků spojil s Frostadóttirovou. Oba vyjádřili přání dále prohlubovat vztahy mezi EU a Islandem.

Frostadóttirová uvedla, že její země se nyní zaměří na posílení svých stávajících vazeb s Evropskou unií prostřednictvím dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), kterou sdílí s Norskem a Lichtenštejnskem. „Velkým ponaučením pro mě i pro vládu je, že lidé jsou s dohodou o EHP spokojeni,“ dodala premiérka.

Jedním z hlavních témat kampaně odpůrců obnovení jednání byla otázka rybolovu. Argumentovali, že islandské rybolovné vody jsou příliš cenné na to, aby se o nich rozhodovalo jinde.

Země s pouhými 400 tisíci obyvateli požádala o členství v EU již během finanční krize v roce 2009. Po parlamentních volbách v roce 2013 však nová euroskeptická vláda přístupové rozhovory pozastavila kvůli ostrému sporu s EU ohledně rybolovných práv.

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