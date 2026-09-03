3. září 2026 20:02, aktualizováno 20:02
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to podle odborníků normální, je potřeba ji odstranit. Její výskyt totiž může pro plavidlo představovat ohrožení. Je to z další z jevů, které vedle zhoršené morálky posádky vnější svět na válečné lodi zaujaly.
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