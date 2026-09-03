OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

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  20:02aktualizováno  20:02
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Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si po dlouhém nasazení na Blízkém východě dopřává odpočinek. (2. září 2026) | foto: Reuters

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...
Americký námořník řídí letadla na palubě letadlové lodi USS Abraham Lincoln....
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Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to podle odborníků normální, je potřeba ji odstranit. Její výskyt totiž může pro plavidlo představovat ohrožení. Je to z další z jevů, které vedle zhoršené morálky posádky vnější svět na válečné lodi zaujaly.

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