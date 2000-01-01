náhledy
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si po dlouhém nasazení na Blízkém východě dopřává odpočinek. (2. září 2026)
Autor: Reuters
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si po dlouhém nasazení na Blízkém východě dopřává odpočinek. (2. září 2026)
Autor: Reuters
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si po dlouhém nasazení na Blízkém východě dopřává odpočinek. (2. září 2026)
Autor: Reuters
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si po dlouhém nasazení na Blízkém východě dopřává odpočinek. (2. září 2026)
Autor: Reuters
Americký námořník řídí letadla na palubě letadlové lodi USS Abraham Lincoln. (31. července 2026)
Autor: Reuters
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si po dlouhém nasazení na Blízkém východě dopřává odpočinek. (2. září 2026)
Autor: Reuters
Americký námořník myje letoun EA-18G Growler na palubě letadlové lodi třídy USS Abraham Lincoln. (9. srpna 2026)
Autor: Reuters
Americký mariňák provádí údržbu letounu F-35C Lightning II v hangáru letadlové lodi USS Abraham Lincoln. (4. srpna 2026)
Autor: Reuters
Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12. dubna 2022)
Autor: U S Navy/ZUMA Press Wire/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Letoun F/A-18E Super Hornet vzlétá z letadlové lodi USS Abraham Lincoln. (31. července 2026)
Autor: Reuters
Letoun Hornet startuje z americké lodi Abraham Lincoln. (16. ledna 2026)
Autor: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si po dlouhém nasazení na Blízkém východě dopřává odpočinek. (2. září 2026)
Autor: Reuters