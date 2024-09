Na Islandu se po letech objevil lední medvěd. Policie ho zastřelila

Medvěd podle policie vyděsil starší ženu žijící na samotě v oblasti Westfjords na severozápadním výběžku ostrova. Žena zavolala své dceři do Reykjavíku a od ní se o zvířeti dozvěděli policisté. Když dorazili na místo, rozhodli se zvíře zlikvidovat.

„Není to něco, co bychom dělali rádi. Ale v tomhle případě... to zvíře bylo blízko chaty. A uvnitř byla stará žena,“ řekla šéfka místní policie Helgi Jenssonová. Policisté podle ní kontaktovali environmentální organizaci, která však odmítla zvíře dopravit na jiné místo.

Lední medvědi se na Islandu přirozeně nevyskytují, občas se tam ale podle přírodovědců dostanou na krách uvolněného ledu z Grónska. Tání pobřežního ledu je pak nutí přesouvat se více do vnitrozemí, kde hrozí střet s člověkem.