Ledová kra větší než Moravskoslezský kraj míří z Antarktidy k Jižní Georgii. Hrozí, že do ostrova narazí

JIžní Gorgie Největší ledová kra na světě se nebezpečně přibližuje k britskému ostrovu Jižní Georgie v Atlantském oceánu. Pokud do něho narazí, bude to mít zásadní dopad na místní ekosystém živočichů – ohrozí populaci tučňáků a tuleňů, ale i na rybolov v oblasti. Úlomek ledovce o velikosti samotných ostrovů, jejichž celý název zní Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, by zde mohl zůstat až deset let.

Ledová kra, známá pod názvem A-68a, se v roce 2017 odlomila z antarktického ledovce jménem Larsen C. Od té doby začala kra putovat a nebezpečně se přibližovat britské Jižní Georgii. Kra je 150 km dlouhá, 38 km široká a váží stovky miliard tun. Úlomek je relativně tenký, asi 200 m.

Ledová kra za 3 roky urazila dálku 1 400 km, což je podle odborníků při takové velikosti nevídané. „A-68a je spektakulární. Představa, že se stále pohybuje jako samostatný kus, je vskutku impozantní,“ řekl profesor Geraint Tarling z výzkumné organizace British Antarctic Survey pro BBC. „Očekával bych, že se roztříští na kusy,“ dodal.

Kra je v současnou chvíli asi 500 km od Jižní Georgie. Odlomek ledovce je srovnatelně velký se samotnými ostrovy, rozlohou mimochodem lehce přesahuje Moravskoslezský kraj. Hrozí náraz, který by měl značné ekologické dopady. Srážka by mohla ohrozit místní populaci tučňáků a mrožů, jelikož zvířata využívají ostrovy jako místo pro plození potomků.

Imagem do satélite Terra de 02 NOV 2020 com o iceberg A-68 a menos de 300 km da Ilha Coroação.#a68 #a68iceberg #iceberga68 pic.twitter.com/OxTNNpoKsw — Tom Bike (@tom_bike) November 4, 2020

Úlomek ledovce by jim mohl zabránit v cestování za potravou, jelikož by musela kru složitě obeplouvat. To by způsobilo, že by nemohla včas donést potravu mláďatům, která na ně na ostrovech čekají. Ta by pak zemřela hlady. „Blízkost kry má zásadní vliv na to, zda budou predátoři žijící na souši schopni sehnat potravu,“ vysvětluje profesor Tarling.

Při nárazu by kra mohla dále rozdrtit živočichy, kteří žijí na mořském dně a narušit tak rovnováhu ekosystému. „Obáváme se, že pokud by se zde kra zasekla, mohla by tady zůstat až 10 let,“ řekl profesor. Mimo to je v oblasti poměrně rozšířený rybolov, který by nárazem kry mohl být ohrožen.

Přínosem cesty kry A-68a je podle profesora Tarlinga to, že s sebou přinese prach, který má pozitivní vliv na plankton. „(Kra) s sebou nese obrovské množství prachu, který pomáhá oceánskému planktonu ve vodách, což by mohlo mít kladný dopad na potravní řetězec,“ uvedl Tarling.

Území britských ostrovů poblíž Antarktidy je podle BBC „hřbitov ledových ker“. Obrovské kusy ledu se v důsledku oteplování odlamují od Antarktidy a plují díky mořským proudům po oceánu. Často se pak stane, že uvíznou v mělké hladině poblíž přilehlých ostrovů. Zde jsou teplejší vody, takže kry urychleně tají a zvyšují hladiny oceánu.

Podle radarových snímků míří A-68a přímo k Jižní Georgii. Odborníci však tvrdí, že náraz není jistý. „Je teď těžké přesně předpovědět, co se bude dít,“ dodává závěrem profesor. Pokud kra do ostrovů nenarazí, začne se v teplejších vodách rozpadat na menší kusy a postupně tát.