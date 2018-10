Farmářům na Jamajce a v Maroku hrozí krach. Západní země si budou marihuanu pěstovat samy

Washington Legalizace marihuany v Kanadě může uškodit chudým farmářům na Jamajce a v Maroku. Obchodníci ze západních zemí si jejich úrodu nebudou kupovat, protože jim marihuanu budou dodávat místní velké firmy. Tvrdí to nizozemský Transnacionální institut (TNI). Protože je pěstování konopí ve většině světa nelegální, nemají podle TNI drobní zemědělci nikoho, kdo by se jejich byznysu zastal.

Když se mluví o produkci konopí v rozvojových zemích, lidé si obvykle představí drogové kartely a bandity, píše CNN. Podle Martina Jelsmy z Transnacionálního institutu (TNI), který se zabývá výzkumem přístupu k drogám ve světě, ale většinu produkce například v Maroku a na Jamajce tvoří chudí farmáři, kteří riskují postihy od vlády i loupežné „nájezdy“ gangů.

Marihuanu v zemích třetího světa zemědělci pěstují na malých usedlostech jako zdroj obživy. Jejími producenty jsou často ženy. Marihuana je ale stále ve většině světa nelegální, a to včetně jejího pěstování. Například Jamajka, která je množstvím drobných pěstitelů známá, legalizovala výrobu pro lékařské a náboženské účely až v roce 2015. V posledním měsíci poprvé dodala konopný olej do Kanady.

Podle Jelsmy ale teď, když některé západní země začínají legální produkci umožňovat, nebudou mít malí farmáři na trhu zastání, ani šanci se prosadit. „Je tu velké riziko, že trh kompletně zaberou korporátní společnosti. Děje se to na lékařském trhu, prosazují se zejména kanadské a izraelské firmy. Točí se v tom hodně peněz,“ vysvětlil Jelsma pro CNN.

Zájmy drobných farmářů, pro které je pěstování konopí jediným zdrojem obživy, nezastupuje žádná mezinárodní instituce. Transnacionální institut komentuje, že nikoho nezajímají rizika, které malí zemědělci při pěstování konopí podstupují. „Celé je to o tom, abychom na otvírající se světový trh přivedli některé z těchto malých farmářů,“ uvedl Martin Jelsma.

Nový nizozemský zákon by uškodil Maroku

Zatímco Kanada už marihuanu zcela legalizovala, v Nizozemsku zůstává stále jen tolerována. Nizozemská vláda však podle CNN nyní uvažuje o částečné legalizaci produkce konopí. Nizozemsko totiž sice toleruje takzvané coffee shopy, v nichž se droga prodává, zakazuje ale produkci i import konopí. Coffee shopy jej tedy pořizují na černém trhu, s čímž se váže i riziko, že rostliny jsou nekvalitní nebo přímo závadné.

„Vláda se rozhoduje pro uzavřený model (produkce konopí) - chce povolit pouze produkci vypěstovanou zde. To by znamenalo odstřihnout se od prodejců z Maroka, na které se majitelé coffee shopů spoléhali desítky let,“ řekl Jelsma s tím, že zhruba čtvrtina vší marihuany, která se prodá v Nizozemsku, pochází původně z Maroka, což by se mělo novým zákonem změnit.

Kanada plně legalizovala marihuanu ve středu. Severoamerická země si od liberálního přístupu k této měkké droze slibuje kontrolu nad prodejem, větší bezpečnost uživatelů i odstavení překupníků od zisku. Premiér Justin Trudeau při obhajobě legalizace prohlásil, že černý trh díky legalizaci přijde ročně o šest miliard kanadských dolarů (103 miliard korun). Kanaďané už ve čtvrtek drogu vykoupili a další zásobování vázne. Před obchody se tvořily enormní fronty a e-shopy, které marihuanu nabízejí, se hroutily.