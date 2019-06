Lékař čelí obvinění z 25 vražd pacientů. ‚Snažil se jen zmírnit bolest, nechtěl zabíjet,' tvrdí obhájce

COLUMBUS/PRAHA Největší počet zabití v americkém státě Ohio má podle obžaloby na svědomí lékař William Husel. Měl způsobit smrt 25 pacientů tím, že jim předepisoval fatálně vysoké dávky fentanylu, opioidu stokrát silnějšího než morfium, aniž by k tomu měl důvod. Hrozí mu tak až doživotní trest.

„Jsem vyšetřovatelem po 22 let, ale zatím jsem za ty roky nikdy neviděl takový případ obvinění ze způsobení 25 úmrtí,“ uvedl na tiskové konferenci po prvním přelíčení prokurátor z Franklin County Ron O’Brien. Hovořil o nejrozsáhlejší sérii zabití v historii státu Ohio, za kterou má stát William Husel.



Tento třiačtyřicetiletý lékař začal v roce 2013 pracovat v nemocnici Mount Carmel Health System, ale již koncem roku byl propuštěn a lékařská komora mu sebrala licenci. Lékárník totiž tehdy upozornil vedení zdravotnického zařízení, že Husel předepisuje vysoké dávky fentanylu a v některých případech obchází nemocniční protokoly.

Nemocnice zahájila vnitřní vyšetřování, na jehož konci zaznamenalo vedení 35 případů, na které Husel dohlížel a vyšetřovatelé je považovali za podezřelé. Na jeho základě pak podalo vedení Mount Carmel podnět ke kriminálnímu vyšetřování.

Fentanyl, který Husel pacientům předepisoval, je jedním z nejsilnějších opiátů na světě. Podle dat Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je přibližně 50krát až 100krát silnější než morfium. I jen malé dávky této látky mohou způsobit úmrtí.

Podle právníků se lékař snažil zmírnit bolesti umírajících lidí, rozhodně je prý nechtěl zabít. „Mohu vás ujistit, že nešlo o žádný pokus o eutanázie ze strany doktora Husela,“ uvedl lékařův právní zástupce Richard Blake pro média po středečním zasedání soudu.

Motiv zůstává záhadou

Sám Husel u soudu prohlásil, že je nevinný. Soud na něj uvalil vazbu a kauce byla stanovena na milion dolarů. Proč však lékař takto silné dávky léků předepisoval, zůstává záhadou.

Podle posledních dat Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zemře denně na území USA kolem 130 lidí na předávkování opiáty, což je dokonce více než počet úmrtí způsobených střelnými zbraněmi (108 lidí denně).

Předávkování běžně předepsanými drogami v letech 1999-2017 mělo na 400 tisíc obětí, tedy více, než syntetické opioidy a heroin. V roce 2017 pak v zemřelo na předávkování 70 200 lidí a v 68 procentech byly přítomny léky na předpis.

Případ Husela je však jiný. Léky totiž neposkytoval pacientům, aby je mohli zneužívat. Lidé, kterým nadměrné dávky předepisoval, byli často v bezvědomí, nebo kriticky nemocní a nemuseli mít podle vyšetřovatelů vůbec ponětí, co lékař dělal.

Mnoho úmrtí pacientů se odehrálo na nočních směnách. Husel byl většinou hlavním lékařem směny a anestiziologem a byl tak hlavní autoritou, která nemusela novým sestrám vysvětlovat vysoké dávky fentanylu, které nařizoval podávat pacientům. Od ukončení vyšetřování již bylo postaveno mimo službu několik sester a lékařů z nemocnice.

„Nemohlo se to odehrát bez vědomí sester, lékárníků a vedení,“ tvrdil u soudu právník zastupující pozůstalé Gerald Leeseberg. Podle serveru NBCnews by mohlo být do případu zapojeno až 30 dalších zaměstnanců nemocnice. Státní žalobce Ron O’Brien u ohijského soudu oznámil, že nebude požadovat trest smrti, lékaři však hrozí přinejmenším 15 let odnětí svobody až doživotí.