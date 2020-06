Lékaři v Severním Irsku odmítají ženám provádět potraty, navzdory jejich nedávné legalizaci

Londýn/Praha Ženy, které nechtěně otěhotněly a vyhledávají potrat, narážejí v Severním Irsku na odmítnutí lékaři. Ačkoliv byl zákrok v zemi legalizován před více než dvěma měsíci, přetrvává tvrzení pacientek, že jim doktoři zákrok neumožňují podstoupit. Pacientky tak vyjížděly do zahraničí i v období karantény či nakupují takzvané „potratové pilulky“ na internetu. Nebo v nechtěné graviditě pokračují.

Naomi Connor, jedna z organizátorek instituce s názvem Alliance For Choice, přední skupiny pro reprodukční práva, řekla, že tyto služby se vrátily na nejhorší úroveň za posledních padesát let, protože pacientkám je lékařská péče údajně odepřena. „Víme o ženě, která přišla za svým praktickým lékařem a požádala ho o provedení interrupce. Lékař ji odmítnul se slovy, že jí nikdo nepomůže, pokud si dítě nenechá,“ uvedla. Informoval o tom server britského deníku The Guardian.



Zákaz provádění potratů je nezastaví, budou nebezpečnější

Žena požádala o vyšetření u jiného lékaře, nebylo ji však vyhověno. „Maximálně vám podáme kyselinu listovou, abychom vaše těhotenství podpořili, v opačném případě vám nepomůžeme,“ měl podle Connorové sdělit pacientce zmíněný lékař. „Víme, že zamezení podstoupení tohoto zákroku potraty nezastaví, maximálně je činí nebezpečnými,“ dodala Naomi Connor.

Laura McLaughlin, porodní konzultantka a gynekoložka z aliance nezávislých lékařských odborníků a studentů s názvem Doctors for Choice řekla, že někteří praktičtí lékaři veřejně prohlašovali, že ženám, které by o potrat požádaly, budou překážkou.

„Dokonce některé porodní asistentky a zdravotní sestry nechtějí být na stejném patře či v místnosti, kde se interrupce provádí, okomentovala situaci v Severním Irsku lékařka McLaughlin. Tato aliance mimo jiné prosazuje komplexní služby v oblasti reprodukčního zdraví v Irsku, včetně poskytování tohoto zákroku.

Provádění potratů bylo v Severním Irsku legalizováno 31. března po dlouhotrvající kampani pro jejich povolení. Ukončení těhotenství může být provedeno do 12. týdne gravidity na vyžádání, a až do 24 týdnů těhotenství, pokud je ohroženo duševní nebo fyzické zdraví matky. V případě fatální abnormality plodu nebo při jeho poškození se neuplatňují žádná časová omezení.

Lékaři veřejně prohlašují nesouhlas navzdory legalitě

Ministerstvo zdravotnictví se nechalo slyšet, že obdrželo právní rady, podle nichž mohou zdravotníci v Severním Irsku interrupci legálně provádět v prostorách zdravotní a sociální péče. Jak už bylo zmíněno, někteří lékaři ale veřejně prohlašují nesouhlas s prováděním tohoto zákroku. Mezi ně patří například i Andrew Cupples, praktický lékař, který publikoval v listopadu 2019 článek na svém blogu, kde otevřeně interrupci kritizuje. Odkazuje na něj i web britského deníku The Guardian.

„Pokud by za mnou pacientka přišla, ukázal bych ji snímek ultrazvuku, promluvil si s ní o tom, co se stane s tělem dítěte, pokud zákrok podstoupí, a pak bych ji zarezervoval místo na klinice raného těhotenství,“ napsal.

Obecná lékařská rada uvádí, že pokud mají zdravotníci námitku k provedení zákroku, musí být pacientům sděleno právo na návštěvu jiného lékaře a opatření by měla být neprodleně přijata tak, aby mu byla poskytnuta potřebná péče. Andrew Cupples tento víkend však sdělil listu The Observer, že „lékaři nejsou povinni se stavět proti svému názoru a doporučovat pacientům tento zákrok.“