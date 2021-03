Léková agentura EMA doporučila vakcínu Johnson & Johnson pro podmínečnou registraci

Vizitka Johnson & Johnson Společnost Johnson & Johnson byla založena již v roce 1886 a v současnosti je díky své divizi Janssen Pharmaceutica největší farmaceutickou firmou na světě. Kromě toho vyrábí široký sortiment kosmetických a hygienických prostředků, zdravotnické a diagnostické přístroje a má i finanční divizi.

Společnost zahrnuje kolem 250 dceřiných společností s provozy v téměř 60 zemích, její výrobky se prodávají ve více než 175 zemích světa. Zaměstnává přes 130.000 lidí. Loni firma utržila 82,6 miliardy dolarů, z toho více než polovinu vygenerovala její farmaceutická divize Janssen. Čistý zisk v roce 2020 činil 14,7 miliardy dolarů, což bylo o deset miliard méně než v roce 2019.

Historie společnosti Johnson & Johnson se začala psát v druhé polovině 19. století, kdy známý skotský chirurg Joseph Lister poprvé identifikoval bakterii jako zdroj infekce na operačním sále a zavedl do chirurgické praxe pravidla přísné čistoty a antiseptických opatření. Výsledky jeho práce ale nebyly zpočátku doceněny. Až díky Robertovi Johnsonovi se začalo jeho práci přikládat význam a Johnson se výsledky výzkumu slavného chirurga později inspiroval.

V roce 1886 zahájila ve městě New Brunswick v americkém státě New Jersey činnost malá firma se 14 zaměstnanci, kterou založil Robert Johnson se svými bratry a která o rok později začala používat název Johnson & Johnson. V New Brunswicku firma sídlí dodnes.

Již v předminulém století přišla společnost na zdravotnický trh s řadou novinek, jako byly dětské zásypy, chirurgická jehla bez ouška nebo nit z hedvábí, která se běžně začala používat jako šicí materiál v chirurgii.

Jedním z klíčových události v historii firmy byla koupě belgické farmaceutické společnosti Janssen Pharmaceutica v roce 1961. Tohoto předního výrobce léků založil v roce 1953 belgický lékař Paul Janssen, který se svým týmem objevil řadu průlomových léčiv proti bolesti, psychiatrických přípravků a medikamentů na nemoci trávicího traktu. Jeho přínos medicíně ocenila čestným doktorátem i Univerzita Karlova, Janssen byl také nositelem ceny Akademie věd ČR.

Vakcína proti covidu-19 od společnosti Janssen je jednodávková a lze ji na rozdíl od přípravku od výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna uchovávat až tři měsíce v lednici, což usnadňuje distribuci. Očkovací látka je vektorovou vakcínou, která používá jiný oslabený nepatogenní virus k vyvolání imunitní reakce.

Testování bylo loni v říjnu kvůli neočekávaným zdravotním komplikacím jednoho z účastníků studie pozastaveno, pokračovalo v listopadu. Letos v únoru vakcínu schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), dnes Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podmínečnou registraci vakcíny v zemích EU. Ještě předtím schválil vakcínu jako první země světa pro nouzové nasazení Bahrajn. Cílem společnosti je do konce roku vyrobit zhruba miliardu dávek. ČR má podle dřívějších zpráv objednány dva miliony dávek.

Společnost Johnson & Johnson v minulosti čelila několika žalobám v souvislosti s antipsychotikem Risperdal a soudním sporům kvůli dětskému pudru údajně obsahujícímu azbest. Loni v říjnu bylo oznámeno, že koncern zaplatí přes 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč) na mimosoudní urovnání více než 1000 žalob kvůli pudru. Přípravek podle stěžovatelů způsobuje rakovinu, což ale firma odmítá. Pražská hygienická stanice na twitteru uvedla, že v souvislosti s medializací případu v USA nechala v roce 2019 prověřit vybrané dětské a dekorativní tuhé pudry na českém trhu, včetně Johnson's dětského pudru. Zdraví škodlivá azbestová vlákna ani v jednom z nich neobjevila.