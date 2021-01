Léková agentura EU doporučila registraci vakcíny AstraZeneca. V Česku může být za dva až tři týdny

Vizitka britské farmaceutické společnosti AstraZeneca Společnost byla založena v roce 1999 fúzí švédské firmy Astra AB , která byla založena v roce 1913, s britskou Zenecou Group, která vznikla v roce 1993. Zaměřuje se zejména na výzkum a vývoj léků proti onkologickým, kardiovaskulárním, gastrointestinálním, respiračním a zánětlivým onemocněním. Dlouhodobě komerčně nejúspěšnějším produktem firmy je medikament Nexium, který je předepisován proti pálení žáhy a dalším poruchám trávení. Firma sídlí v britském Cambridgi a zaměstnává na 75.000 lidí ve více než 100 zemích světa.

Mezi významné akvizice firmy patří převzetí největší britské biotechnologické společnosti Cambridge Antibody Technology v roce 2006, koupě americké biotechnologické společnosti MedImmune za 15,6 miliardy dolarů (335 miliard korun) v roce 2007, nákup americké společnosti Ardea Bioscience o pět let později či převzetí americké společnosti ZS Pharma v roce 2015. V loňském roce projevila AstraZeneca zájem o převzetí americké firmy Gilead Sciences, jež stojí za lékem remdesivir, který se používá v nemocnicích pro pacienty s vážným průběhem covidu-19.

V roce 2013 firma uzavřela smlouvu na pětiletou spolupráci s americkou biotechnologickou společností Moderna v oblasti vývoje a komercializace léčiv a vakcín mRNA. AstraZeneca v rámci dohody zaplatila Moderně 240 milionů dolarů za výhradní přístup k jejím technologiím a produktům.

V roce 2014 AstraZeneca odmítla nabídku na převzetí od amerického farmaceutického gigantu Pfizer, finální návrh byl ve výši 69 miliard liber (přes dva biliony korun). O dva roky později Pfizeru prodala svoji divizi malomolekulárních antibiotik.

Hlavní výzkumná a vývojová centra má AstraZeneca kromě Británie také ve Spojených státech, Švédsku a Polsku. V ČR firma působí od roku 1999 a zaměstnává zde 154 lidí.

AstraZeneca v loňském roce vyvinula ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou vakcínu proti koronaviru. Vakcínou se již očkuje například v Británii; v dalších zemích, jako například v Argentině, Brazílii, Indii nebo Mexiku byla schválena pro nouzové použití.

Vakcína je rekombinantní očkovací látkou, která je vyrobena na základě viru, který způsobuje nachlazení u šimpanzů. Podává se ve dvou dávkách, mezi jejich aplikacemi by měl být odstup 28 dní. Skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia a v těchto podmínkách má roční trvanlivost. Vakcína firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity má podle studie zveřejněné v časopise The Lancet průměrnou účinnost 70,4 procenta. V USA se očekává schválení někdy v dubnu, protože se čeká na prokázání účinnosti u starších lidí. Německá média nedávno uvedla, že účinnost u lidí nad 65 let je jenom osm procent, což ale firma popřela. Německá očkovací komise také doporučila, aby se vakcína AstraZeneca podávala jen osobám ve věku 18-64 let. Není podle ní dostatek dat o účinnosti u seniorů.

Firma je nyní ve sporu s EU kvůli tomu, že členské země EU dostanou v prvním čtvrtletí necelou polovinu slíbených dávek. Evropská komise dnes po dohodě s firmou zveřejnila smlouvu na nákup vakcín proti covidu-19, o jejíž vyznění se obě strany v posledních dnech přou. Většinu klíčových pasáží kontraktu stanovujících termíny dodávek či ceny však společnost ponechala v utajení. Brusel nadále požaduje, aby firma dodala v první fázi původně slíbené množství, britsko-švédský výrobce však tvrdí, že jej k tomu smlouva přímo nezavazuje. Exekutiva EU smlouvu podepsala loni v srpnu v rámci série kontraktů na společné nákupy vakcín. Členským státům zajistila 300 milionů dávek s možností dokoupit dalších 100 milionů. AstraZeneca měla původně doručit na 80 milionů dávek v prvním čtvrtletí letošního roku, minulý týden však oznámila, že to bude méně než polovina.

Dnes Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podmínečnou registraci vakcíny firmy AstraZeneca na trhu Evropské unie.

Tržby společnosti v roce 2019 činily 24,4 miliardy dolarů (524 miliard korun), čistý zisk byl ve výši 1,3 miliardy dolarů (28 miliard korun). Tržní hodnota firmy je zhruba 133 miliard dolarů.