Incident se odehrál v Moskevském rajonu ležícím jižně od centra města na Něvě. Policie ho začala vyšetřovat na základě videa, které našla během monitoringu sociálních sítí a na němž je vidět skupina teenagerů bijících za bílého dne staršího muže.
Podle serveru Fontanka byl obětí 54letý muž, který se živí jako dvojník Vladimira Iljiče Lenina. Příčina konfliktu zůstává neznámá a není vyloučeno, že celá bitka byla jen fingovaná. Policie každopádně incident začala vyšetřovat na základě paragrafu o výtržnictví; mezi útočníky prý mohl být i 14letý chlapec.
Na internetu se už objevilo video s omluvou jednoho z náctiletých útočníků i zpověď napadeného padesátníka. Na dráhu Lenina se prý dal už před patnácti lety, kdy mu vypadaly vlasy a nechal si narůst typickou bradku.
„Od mládí jsem měl určitý herecký talent. Sehnal jsem si kostým, vzal si čepičku, kouknu do zrcadla – a podobám se mu! Vyjdu na ulici, zdravím lidi: ‚Zdravstvujte, tovarišči.‘ Hodně lidí mě začalo zdravit, chtěli se se mnou fotit. Fotím se s nimi u fontán v centru, už to tak dělám mnoho let,“ svěřil se médiím.