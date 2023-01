Pošlete Ukrajině abramsy, my dodáme leopardy, vzkazují Němci Američanům

Spojenci v Severoatlantické alianci disponují více než dvěma tisíci tanků Leopard, které například Mezinárodní institut pro strategická studia v Londýně označuje za jedny z nejsofistikovanějších na světě.

Několik evropských vlád uvedlo, že jsou připraveny poslat tyto tanky na Ukrajinu, a to včetně Polska, Finska a Dánska, pokud ovšem získají souhlas Berlína. Formálně o to žádná z vláda nicméně nepoižádala. Velká Británie slíbila, že pošle 14 svých hlavních bitevních tanků Challenger 2, což je starší obdoba leopardů.

„Nelze rozlišovat mezi přímým vývozem (z Německa) a ze třetích zemí,“ podotkl ve středu německý činitel, kterého The Wall Stree Journal (WSJ) nejmenoval.

Vývoz značného množství moderních tanků západní výroby – čemuž se evropští spojenci USA a Ukrajiny doposud bránili – by představoval razantní zvýšení západní podpory Kyjevu. Berlín se dlouhodobě obává, že by takový krok mohl zemi zatáhnout do přímé konfrontace s Ruskem.

Německý kancléř Olaf Scholz ve středu řekl, že Německo je „strategicky propojeno“ s přáteli a partnery, pokud jde o rozhodování o tom, jak podpořit Ukrajinu, a to včetně tanků.

Klíčoví partneři Ukrajiny z pěti desítek zemí, které se označují za takzvanou ukrajinskou obranná kontaktní skupinu, se chystají v pátek sejít na americké letecké základně Ramstein v Německu, aby se dohodli na novém balíčku mohutné vojenské pomoci Kyjevu.

Diplomaté z několika zemí NATO uvedli, že otázka vyslání leopardů včetně těch z třetích zemí na Ukrajinu bude jedním z klíčových témat schůzky. Někteří evropští diplomaté doufají, že Německo vyšle na páteční schůzce signál, že povolí spojencům poslat na Ukrajinu tanky Leopard německé výroby. Vysoký evropský činitel však řekl, že se Německo pravděpodobně k tomu neodhodlá a že celý schvalovací proces pravděpodobně potrvá déle.

Existují dva hlavní typy německých hlavních bojových tanků: Leopard 1, navržený v 60. letech 20. století, a vylepšený model Leopard 2. Samotné Německo má pouze asi 15 tanků Leopard 2, které by mohlo v krátké době poslat na Ukrajinu, uvedly německé zdroje.

Další tři desítky přislíbilo Německo nedavno Česku a Slovensku. I ty by mohly letos na Ukrajinu, pokud by s tím vlády v Praze a Bratislavě souhlasily, napsal v úterý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Scholzova vláda je v této otázce rozdělena. Zatímco Zelení a Svobodní demokraté jsou pro vyslání tanků na Ukrajinu, mnozí z kancléřových sociálních demokratů – včetně jeho samotného – se dlouho zdráhají, zvláště pokud samy USA odmítají poslat své vlastní tanky Abrams.

Už loni v dubnu Scholz varoval, že vyslání jakýchkoli západních tanků na Ukrajinu by zvýšilo riziko jaderné války mezi NATO a Ruskem.

Přesto zůstává Scholz opatrný. Na středeční otázku na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, proč váhá s odesláním tanků Leopard na Ukrajinu, řekl, že je pořád znepokojen možností, že se z ukrajinské války stane konfllikt globálních rozměrů.

„Ukrajinci se mohou spolehnout na naši podporu v jejich odvážném boji, ale je také jasné, že se chceme vyhnout tomu, aby se z toho stala válka mezi Ruskem a NATO,“ řekl Scholz.