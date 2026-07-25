25. července 2026 14:30, aktualizováno 14:30
Hořela obloha, líčí svědci ničivé požáry ve Francii. Úřady nařizují další evakuace
Francie čelí masivním požárům, plameny už ohrožují i Bordeaux. Úřady proto nařizují další a další evakuace. Od začátku roku v zemi shořelo rekordních téměř 98 tisíc hektarů, oznámil francouzský ministr vnitra Nuňez. Podívejte se ve výběru fotografií, jak země svádí boj s ničivým živlem.
Mohlo by vás zajímat
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...