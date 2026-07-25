Hořela obloha, líčí svědci ničivé požáry ve Francii. Úřady nařizují další evakuace

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  14:30aktualizováno  14:30
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V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají plameny. (21. července 2026) | foto: Reuters

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Francie čelí masivním požárům, plameny už ohrožují i Bordeaux. Úřady proto nařizují další a další evakuace. Od začátku roku v zemi shořelo rekordních téměř 98 tisíc hektarů, oznámil francouzský ministr vnitra Nuňez. Podívejte se ve výběru fotografií, jak země svádí boj s ničivým živlem.

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Témata: Francie, evakuace, požár

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Hořela obloha, líčí svědci ničivé požáry ve Francii. Úřady nařizují další evakuace

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

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