Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i v Kefalonii

  19:29aktualizováno  19:29
Evakuaci několika hotelů si vynutil lesní požár na řeckém ostrově Zakynthos. V úterý o tom informovala tamní média. Oheň se tam přiblížil k obydleným oblastem. Rozsáhlý oheň řádí i na dalším řeckém ostrově v Jónském moři, Kefalonii. Tam zatím zástavbu neohrožuje.

Evakuace úřady nařídily v jihozápadní části Zakynthu. Proti požáru, který vypukl v úterý ráno, tam jsou nasazeni všichni hasiči, které má ostrov k dispozici. Jde o zhruba 60 mužů a několik kusů techniky. Požár je dobře vidět ze známé pláže Laganas, kde si ho fotografují turisté, píše deník Kathimerini.

„Požár na Zakynthu se dramatizuje s ohledem na horké počasí a vítr, který by měl ale od zítřka slábnout,“ řekla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Českých turistů na Zakynthu se ale podle ní situace zatím nedotkla.

Lesní požár, který vypukl v lese poblíž vesnice Agalas na řeckém ostrově Zakynthos v Jónském moři. (12. srpna 2025)
Požáry (červeně zvýrazněné) v Řecku a Albánii podle satelitní mapy NASA (12. srpna 2025)
Lesní požár, který vypukl v lese poblíž vesnice Agalas na řeckém ostrově Zakynthos v Jónském moři. (12. srpna 2025)
Lesní požár, který vypukl v lese poblíž vesnice Agalas na řeckém ostrově Zakynthos v Jónském moři. (12. srpna 2025)
„V oblastech, kde se nachází naše hotely, ostrov aktuálně funguje jako za běžného dne, jediné omezení platí na lodní výlety, které se konají v místě, kde letadla nabírají vodu na hašení. Výlety se pro úterý ruší, v dalších dnech uvidíme, jak se situace bude nadále vyvíjet,“ uvedla k požáru na Zakynthu mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.

Lesní požáry však zasáhly i další řecké oblasti. Řecko čelí vlně veder a v části země je sucho, které usnadňuje šíření lesních a polních požárů.

Vysoké riziko požárů bude panovat podle úřadů i ve středu. Podle v úterý zveřejněné předpovědi je druhý nejvyšší stupeň varování vyhlášen na západní pobřeží, v aténském regionu, na velké části Peloponésu, v Thrákii či na Lesbu.

