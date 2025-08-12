Evakuace úřady nařídily v jihozápadní části Zakynthu. Proti požáru, který vypukl v úterý ráno, tam jsou nasazeni všichni hasiči, které má ostrov k dispozici. Jde o zhruba 60 mužů a několik kusů techniky. Požár je dobře vidět ze známé pláže Laganas, kde si ho fotografují turisté, píše deník Kathimerini.
„Požár na Zakynthu se dramatizuje s ohledem na horké počasí a vítr, který by měl ale od zítřka slábnout,“ řekla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Českých turistů na Zakynthu se ale podle ní situace zatím nedotkla.
„V oblastech, kde se nachází naše hotely, ostrov aktuálně funguje jako za běžného dne, jediné omezení platí na lodní výlety, které se konají v místě, kde letadla nabírají vodu na hašení. Výlety se pro úterý ruší, v dalších dnech uvidíme, jak se situace bude nadále vyvíjet,“ uvedla k požáru na Zakynthu mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.
Lesní požáry však zasáhly i další řecké oblasti. Řecko čelí vlně veder a v části země je sucho, které usnadňuje šíření lesních a polních požárů.
Vysoké riziko požárů bude panovat podle úřadů i ve středu. Podle v úterý zveřejněné předpovědi je druhý nejvyšší stupeň varování vyhlášen na západní pobřeží, v aténském regionu, na velké části Peloponésu, v Thrákii či na Lesbu.