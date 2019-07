Lesní požár u chorvatského Šibeniku se českých turistů nedotkl

PRAHA Rozsáhlý lesní požár poblíž oblíbeného chorvatského turistického letoviska Šibenik nedopadl na Čechy, kteří v oblasti tráví dovolenou. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Roberta Řeháka není žádný český občan zraněn a kvůli požáru se zatím žádný Čech neobrátil ani na český zastupitelský úřad. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže jsou delegáti kanceláří ve spojení s místní policií a nepříznivý vývoj situace by řešili na místě.

„V souvislosti s požárem poblíž chorvatského turistického letoviska Šibenik se na český zastupitelský úřad žádný český občan s žádostí o pomoc neobrátil a dle aktuálních informací ani není žádný český občan zraněn,“ sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Robert Řehák.



„Kvůli dýmu byla na určitou dobu uzavřena dálnice u Šibeniku, a proto doporučujeme sledovat aktuální dopravní zpravodajství. Prognózy na uhašení požáru jsou dobré, protože se očekává déšť a hasiči v neděli ráno oznámili, že oheň mají pod kontrolou,“ doplnil.

Papež řekl, že českých turistů se zatím požár nedotkl, jde ovšem i o to, jakým směrem povane vítr, neboť situaci mohou zkomplikovat zplodiny z ohně. „Delegáti jsou ve spojení s místní policií, která by je varovala, a kdyby došlo k nějakým evakuacím, tak by to delegáti řešili na místě,“ řekl Papež.

Desítky hasičů a vojáků likvidují požár jižně od Šibeniku od soboty. Uzavřena musela být i část místní dálnice. Do boje s plameny bylo v sobotu nasazeno na 200 hasičů a 50 vojáků. Požár, který podle místních představitelů spálil rozsáhlou plochu borovicového lesa, vypukl v době, kdy u chorvatského pobřeží Jaderského moře vrcholí turistická sezona.

Chorvatsko je dlouhodobě nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Loni tam z Česka vyrazilo na delší cestu 813.000 lidí.